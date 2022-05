Realizan mural para visibilizar derecho de la comunidad LGBTTTIQ+

El Colectivo “Conmigo Sí” realizó un mural, en el cual, se colocaron mensajes para visibilizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y a su vez concientizar a la población salmantina sobre el respeto a la diversidad sexual; de esta manera arranca una semana intensiva de actividades que culminarán con la marcha del orgullo gay el próximo 21 de mayo, por el día internacional de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

El mural estará vigente a lo largo de una semana.

Entre los mensajes destacados se podían leer:Eres muy guapa para ser hetero, has lo correcto sin esconderte más, anímate a marchar por la Tolerancia, Aceptación y Compresión, Quiero que vivas lo que yo no pude, La familia está donde menos lo esperas, No se trata de ser todos iguales sino de aprender a respetar las preferencias de los demás, Las mujeres trans no se siente mujeres son mujeres, son parte de las consignas que se pudieron observar.

Dicho mural permanecerá ubicado en el Andador Revolución por un periodo de siete días, como parte de su lucha para generar una transformación en la conciencia de la ciudadanía salmantina.

Buscan concientizar a la población sobre el respeto a la diversidad sexual.

"Para esta primera actividad hicimos una invitación abierto a toda la comunidad LGBTTTIQ+ y a la población en general, esperamos que mucha gente venga a pegar su cartel las mamparas están puestas toda la semana con mensajes de apoyo hacia la comunidad en donde se podrán colocar todo tipo de manifestaciones artísticas" explicaron.

Indicaron que en los últimos años, se ha comenzado a generar un cambio en la comunidad salmantina, si bien no es total, las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, cada vez se gana más espacio en el ámbito laboral, escolar y público, sin embargo, aún falta mucho por lograr.

El Día Internacional de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, es la expresión de respeto en la que se acepta la diversidad, en la que se reconocen los derechos de las personas independiente de su orientación sexual e identidad de género y se conmemora el 17 de mayo desde el 2004, la fecha fue estipulada la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la cual se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud.