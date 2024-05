Cumplen anexos de salud con regularización

Entorno a la denuncia en contra del funcionamiento de un anexo, la Jurisdicción Sanitaria V, dio a conocer que solamente 16 anexos cumplen con las verificaciones correspondientes, entre las que destacan la identificación del lugar, características, infraestructura, servicio de alimentación, organización del establecimiento, recursos humanos, modelos de tratamiento, proceso de atención y satisfacción del usuario.

El pasado domingo, Guadalupe Rodríguez Cornejo, denunció ante los medios de comunicación, la presunta agresión en un anexo de la ciudad que sufrió su hermano Miguel Rodríguez Cornejo, luego de registrar diversos golpes en la cabeza, lo que ocasionó que su cerebro se inflamara, además, dio a conocer que ya interpuso la denuncia correspondiente al Ministerio Público, sin embargo, a la fecha nula ha sido la respuesta.

“Mi hermano continua internado, aun no lo dan de alta m dijo el doctor que su cerebro sigue inflamado, así que todavía no nos autoriza llevárnoslo. Desde que puse la denuncia el pasado 1 de mayo es fecha que el Ministerio Público no se para por el hospital para investigar”, explicó.

En Salamanca se cuenta con 8 establecimientos residenciales de tratamiento para las adicciones, bajo la modalidad de Ayuda Mutua, cuyo objetivo es ofrece servicios a la población que requiere de tratamiento residencial o internamiento por dependencia al alcohol u otras drogas, tales como la formación de grupos, atención y valoración médica a todo usuario ingresado al establecimiento durante las primeras 48 horas, y Tratamiento a la persona que consume alguna sustancia.

Los 16 Centros de Rehabilitación de la Jurisdicción Sanitaria V, pertenecen al programa de Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial cuyo objetivo es evaluar que los centros que brindan servicios de tratamiento den cabal cumplimiento en la NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y en la normatividad vigente.

Asimismo, el personal de COFEPRIS a través de la coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca, realizan supervisiones frecuentes basadas en la “Cedula de Verificación de Centros de Rehabilitación”.