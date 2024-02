Piden a usuarios reportar oportunamente fugas de agua potable al número 073

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) invitó a los ciudadanos a reportar cualquier tipo de fuga al 073, la falta de agua, el mal funcionamiento de algún drenaje o bien algún otro tipo de queja, así lo indicó Ulises Banda Coronado, presidente del organismo.

Lo anterior con la finalidad de dar un servicio de calidad, ya que de acuerdo al funcionario, “los reportes nos ayudan mucho a brindar un servicio eficaz y eficiente, para de manera rápida reparar alguna fuga, daño o algún otro reporte”.

En base a ello, aseguró que de esta manera los ciudadanos pueden estar seguros de que sus reportes son canalizados a esta dependenciar, ya que en ocasiones algunas personas hacen señalamientos a través de grupos de mensajería o redes sociales, y no ante la instancia correspondiente. “Es importante que las fallas se reporten de manera rápida. Se recibe el reporte, se canaliza, se revisa cuál es el problema para resolverlo”, indicó.

En este sentido recordó que el número de enlace directo es el 073, aquí pueden realizar sus reportes y será atendido por personal de CMAPAS, quienes a su vez canalizarán la petición con el personal para que se atienda oportunamente.

Agregó que es importante no tirar basura en la calle, sobre todo porque la temporada de lluvias no tarda en empezar. “Queremos hacer el llamado a los ciudadanos, que no tiren basura en la calle. Esta basura se va a las alcantarillas y después cuando las lluvias vienen fuertes se tapan las coladeras y se hacen los encharcamientos, queremos generar la conciencia en los ciudadanos de poner la basura en su lugar”.

Sin embargo, mencionó que el personal del sistema operador de agua en Salamanca, continuamente dan mantenimiento a las alcantarillas en el municipio, así como han realizado varias limpias, en donde se han encontrado desde ropa, muebles, animales muertos, llantas, garrafones, aparatos eléctricos, celulares piezas de computadoras entre muchos otros artículos.