Preocupa captación de agua en mantos de Salamanca

Derivado de la falta de lluvias, Salamanca se ubica en el nivel dos de sequía, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que se consideró como un nivel preocupante en la captación de agua para los mantos acuíferos en el municipio, por lo que, se exhortó al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), a tomar acciones preventivas para evitar racionar el agua, informó, el presidente del organismo, Ulises Banda Coronado.

“Conagua nos ubica en un nivel preocupante, es decir de cuatro niveles nos ubica en el segundo, contemplando que el uno ya sea muy malo y el segundo malo, nos ponen en una etapa dos, pero eso, se debe a que no se están recargando los acuíferos, porque no hay lluvia, entonces al no tenerla, tenemos que tomar acciones preventivas, por eso, vamos a elaborar el proyecto de atención de fugas satelitales para recuperar agua y en conjunto con las acciones que tome la ciudadanía, creemos que podemos sacar algo positivo, aunque esto se hará de manera gradual”, explicó.

Banda Coronado, señaló que, esta información no significa que Salamanca vaya a tener un problema de desabasto de agua de un día para otro, sino que, más bien, es un llamado a tomar las mejores decisiones, para la recuperación del agua en conjunto con las acciones que pudiera tomar la ciudadanía.

Para que, los mantos acuíferos se puedan recargar, en Salamanca deberían presentarse lluvias de 600 milímetros de manera anual y actualmente, los niveles se encuentran alrededor de 300 a 350 milímetros, por lo que, están por debajo de la cantidad meta y se espera que las próximas lluvias puedan ser más intensas.

Cabe señalar que, en Salamanca, se realiza un promedio de 350 metros de extracción de agua para consumo humano, mientras que, para la industria pesada empresas como la Termoeléctrica, extrae de pozos de hasta mil metros de profundidad y Petróleos Mexicanos de pozos de 500 metros, por lo que, el uso de agua tratada, también se ha convertido en otra opción para prevenir la sequía.