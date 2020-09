Pide PAN que gobierno federal ejecute la obra pública en Guanajuato

Los alcaldes de Acción Nacional se están organizando para defender los recursos del Fortaseg que cada año reciben de la Federación y que no desaparezcan en 2021.

Así lo dijo el diputado federal del PAN, Jorge Espadas Galván, quien además anunció que sobre obra pública para el estado de Guanajuato, solicitarán al gobierno federal que él mismo sea quien la ejecute, sin entregar recursos al estado, "pero que la haga, porque acá también hubo gente que votó por López Obrador".

FORTASEG

En conferencia virtual, el legislador indicó que los integrantes de la Asociación de alcaldes de Acción Nacional (ANAC) "se están activado. Van a valorar qué acciones van a impulsar; nosotros seremos respetuosos y coadyuvantes como legisladores".

A la par, los diputados del blanquiazul "estamos trabajando en cada Comisión para emitir opiniones negativas, lo que va a implicar que podamos pedir una modificación para el Fortaseg y en otros rubros para Guanajuato".

"Eliminar el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad, elimina la posibilidad de equipamiento y de adiestramiento a nuestros policías en los municipios fundamentalmente. Esto es gravísimo ¿cómo le vamos a hacer? estamos combatiendo a través de una gran alianza de alcaldes del país y de legisladores de varios partidos que ya nos hemos sumado para proponer la modificación al presupuesto del Fortaseg y llevarlo a un incremento, en términos inflacionarios por lo menos, para 2021 y no a su desaparición", indicó.

OBRA PÚBLICA FEDERAL

Sobre el plan para no dejar de construir obra pública en Guanajuato, Jorge Espadas explicó que "estamos buscando un consenso con 19 diputados para establecer un paquete de proyectos que ejecute la federación en el estado. Ya están valorados por la Secretaría de Hacienda y pediremos la asignación de recursos para ellos".

"Estamos pidiendo que el gobierno federal ejecute obras en los 46 municipios del estado; hay proyectos en todos los municipios y estamos buscando acercamiento con los legisladores por Guanajuato de Morena y del Partido Verde para que le respondan a los guanajuatenses".

Agregó que "la haga la federación, no el estado, no los municipios. Que el gobierno federal le regrese a los guanajuatenses parte de su dinero que no se lo quede López Obrador".

Espadas Galván consideró que Guanajuato, por lo que aporta, siendo una de primeras economías nacionales, debería recibir un incremento federal de 40% respecto al año pasado y no la caída de 11.7 % prevista para el próximo año, cuando hay estados que verán reducidas sus partidas entre cinco y tres puntos porcentuales.





En dinero deberían ser 120 millones de pesos y no 73 mil millones, afirmó.

CONTRA EL PRESIDENTE

El legislador de Acción Nacional señaló que "el presidente ve a un México distinto, donde la abundancia económica existe solo en su cabeza".

"No le importa el desarrollo económico; ordeña a la vaca pero no le da de comer. A él no le interesa generar empleos, le interesa mantener una clientela electoral a través de la compra de votos", agregó Espadas.

Y reiteró que a Guanajuato "nos está dejando en el abandono; hay castigo de Morena y del gobierno federal, por ello hemos llamado a nuestros compañeros legisladores de todos los partidos a buscar un presupuesto que responda a los guanajuatenses".

"Lo menos que tendría que hacer Andrés Manuel es regresarnos parte de nuestro dinero para que nosotros sigamos siendo productivos y hasta para que tenga dinero para seguir comprando votos, pero si cierra la planta de trabajo de Guanajuato, que no lo va a lograr, tiene que entender que se le va acabar el dinero y qué va a regalar, con qué va a comprar sus votos", le advirtió.

EL ZAPOTILLO

Espadas Galván también habló sobre la presa El Zapotillo y acusó al gobierno federal de opacidad pues dijo, "no ha informado en qué se gastaron los recursos asignados en 2019 y 2020" y criticó que se destinen 300 millones de pesos al mantenimiento de algo que no está en operación.

"Necesitamos una inversión para que la obra funcione y no estar tirando dinero. Hay que concluirla; eso sería lo importante".