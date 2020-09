Pega pandemia a economía estatal

CELAYA, Gto.- A causa de la llegada del coronavirus al estado, prácticamente todos los sectores, salvo el agroindustrial, tuvieron que parar actividades por alrededor de tres meses y eso significó que en ese periodo se perdieran 50 mil empleos; sin embargo, a partir de julio, Guanajuato inició su recuperación y con ello tres mil 500 empleos volvieron a activarse y serán la agroindustria y el ramo automotriz los dos sectores que ayudarán a que la reactivación económica en el estado sea más rápida en la zona centro del país.

El Dato...

En julio se recuperaron tres mil 500 empleos y en agosto se esperan que hayan sido más.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, aseguró que tras verse afectado, el estado va retomando su actividad económica e incluso de manera responsable, pues no se han dado contagios en centros de trabajo que hayan necesitado volver a parar actividades, ni siquiera a cerrar negocios.

Explicó que gracias a la pluralidad económica del estado, Guanajuato pudo mantener muchos empleos gracias al sector agroindustrial, que fue el único que no paró labores al ser considerado esencial y no sólo dio alimentos, sino ayudó para que la economía del estado no colapsara, como en otras entidades del país.





Alrededor de 50 mil empleos se perdieron en tres meses por la pandemia, pero Guanajuato está iniciando su recuperación.





La que tuvo una repercusión fue la automotriz, pero a partir de julio volvió a retomar el ritmo de producción y a decir de Mauricio Usabiaga, estos dos sectores son los que darán la cara para tener una recuperación económica más rápida en el estado.

De Viva Voz...

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga | Secretario de Desarrollo Económico Sustentable.





“Una industria que fue muy favorecida fue la industria primaria que viene siendo agropecuarios, las demás si sufrieron durante un tiempo. Lo que viene siendo la industria automotriz empieza a recuperarse, ahorita vamos más o menos en 75% u 80% de recuperación, va bastante bien”.

Explicó que en el caso del sector del cuero y calzado, turismo, así como el comercio es dónde se han visto más agobiados, pero aseguró que todos los diferentes sectores se van a recuperar, pero a diferentes ritmos.





Mauricio Usabiaga, secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, dijo que la recuperación económica ha iniciado.





El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable señaló que oficialmente se tiene el reporte de que 747 empresas micro, pequeñas y medianas cerraron sus puertas, algunas para cambiar de giro y otras porque no resistieron, aunque destacó que el apoyo de tres mil 500 millones de pesos para las empresas locales fue factor para que el golpe económico en el estado no fuera tan fuerte y ahora que poco a poco se van retomando algunas actividades con protocolos sanitarios, la recuperación de Guanajuato comienza a dar sus primeros pasos.