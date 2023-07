Se prevé que a Guanajuato lleguen tres proyectos millonarios de la industria automotriz

León, Gto.- El secretario de Desarrollo Económico en Guanajuato, Ramón Alfaro Gómez, dijo que están por concretar la llegada de tres proyectos de la industria automotriz de origen chino a la entidad con una inversión de más de 200 millones de dólares.

Detalló que todavía se está evaluando aunque hay altas posibilidades de que se establezcan en León y será en los próximos meses cuando los inversionistas tomen la determinación final.

“En este momento tenemos tres proyectos viables, todavía están evaluando donde instalarse, son del sector automotriz y estamos viendo algunas alternativas en el estado, una de ellas sin duda es León, pero todavía están en el proceso de evaluación y esperemos que en próximos meses se tome la determinación y ojalá sea para Guanajuato”, dijo.

Además, aseguró que junto con estos proyectos llegan los proveedores lo que también va de la mano con la inversión y la generación de empleos que se podrían generar en la entidad.

Dijo que esto como parte de un trabajo permanente que hace el gobierno del estado para la atracción de inversiones como la gira que hicieron a Japón y Corea donde pactaron más proyectos para Guanajuato.

“Estos proyectos engloban una inversión aproximada de 200 millones de dólares, son proyectos importantes, no solamente vienen ellos solos sino que vienen con una red de proveedores y ojalá que podamos poderlos concretar. Es una labor permanente, en el caso de la inversión y la gira que hicimos a Japón y a Corea vienen proyectos que van a hacer proveedores e incrementar sus unidades de negocio”, agregó.

SIN DATOS DE LLEGADA DE EMPRESA CHINA

Referente a la supuesta llegada de una empresa china del sector calzado como lo han anunciado las cámaras empresariales como CICEG, Ramón Alfaro aseguró que desde el gobierno del estado no tienen el conocimiento aunque sí trabajan bajo la ley y ofrecen empleos formales y bien remunerados son bienvenidos.

“Nosotros no la tenemos identificada, nosotros no la hemos atendido, si estamos atendiendo proyectos de capital chino, pero en el sector automotriz, en la industria del calzado hasta este momento no ha habido una acercamiento por parte del gobierno del estado”, añadió.