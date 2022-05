Pemex debe cumplir contrato colectivo de trabajo

GUANAJUATO, Gto.- La diputada local priísta Ruth Tiscareño Agoitia propuso un punto de acuerdo para enviar un exhorto al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), a Fidel Vizcaino García, Gerente de RIAMA, para que cumpla con el contrato colectivo de trabajo y doten de estabilidad y seguridad laboral a los empleados de la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca.

La propuesta presentada en la sesión ordinaria de ayer en el Congreso del Estado, incluye enviar el exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al subir a la Tribuna Legislativa de Guanajuato, la diputada dijo que el pasado 25 de abril del presente año, cerca de tres mil trabajadores petroleros de la refinería Antonio M. Amor ubicada en la ciudad de Salamanca, Gto., salieron a las calles a protestar en contra de Petróleos Mexicanos y a sesionar en asamblea para exigir el cumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

Lo anterior, luego de que no han sido destrabadas las plazas para trabajo de transitorios; no cuentan con herramienta para desempeñar su trabajo, cuentan con un servicio médico deficiente, no cuentan con medicamentos ni con préstamos administrativos ni para vivienda, todo ello contraviniendo el contrato colectivo de trabajo que, en su artículo contiene la obligación patronal que reclaman los

trabajadores.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Social para hacer su estudio y posterior elaboración del dictamen.