Falta de mantenimiento merma productividad de la Refinería de Salamanca

Fernando Pacheco Martínez Jefe Político de la Sección 24 de la Refinería de Salamanca, informó que la falta de mantenimiento y modernización a las plantas de RIAMA ha mermado la producción de petróleo, la cual ha disminuido hasta en 60 mil barriles en los últimos tres años.





Se han dejado de producir un promedio de 60 mil barriles diarios.





“Hemos alcanzado un promedio de 120 mil barriles diarios, es decir, de hace tres años estos en 60 mil barriles más abajo no porque no hagamos nuestro trabajo, sino porque no contamos con los insumos, no contamos con las prestaciones, no contamos con el mantenimiento de nuestras instalaciones y aún más estamos trabajando en condiciones de riesgo”, manifestó Pacheco Martínez .

Aunado a ello, el presidente del Grupo Renovador de la Unidad Sindical externó el desabasto de medicamentos que padece el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, “no es posible que los compañeros tengan que adquirir su medicamento por fuera y esperar hasta noventa días a que se les pague, que se posterguen cirugías por la falta de aparatos, ya no podemos callarlo y vamos a seguir exigiendo nuestras prestaciones y sobre todo se cumplan todas las clausulas de nuestro contrato colectivo”.





Los trabajadores petroleros han manifestado estas carencias desde el pasado 18 de marzo.





Estas demandas se han hecho con mayor frecuencia tras la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera, en donde todos los contingentes de los petroleros participantes mostraron a través de pancartas las necesidades de los talleres, departamentos y plantas de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA); aunado a ello más de cuatro mil trabajadores marcharon en una manifestación el pasado martes 26 de abril, para después celebrar una asamblea extraordinaria en donde en conjunto con sus representantes sindicales acordaron el pliego petitorio para continuar las exigencias para que se atiendas sus necesidades en sus centros de trabajo y se mejoren sus prestaciones laborales.

La Refinería de Salamanca cuenta con 53 plantas de proceso, lo que la convierte en una de las más grandes de América Latina y la más importante del país al registrar la mayor producción a pesar de las mermas por falta de mantenimiento.





