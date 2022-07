Para enfrentar a MORENA es necesario generar alianzas entre opositores: Córdova Villalobos

León Gto.- “Entre más partidos, más gente con ideología más o menos similar se unan pues más fortaleza van a tener ante una elección que en el 2024 va a ser muy complicada”, comentó José Ángel Córdova Villalobos, ex Secretario de Salud Pública Federal, luego de las diferentes propuestas de líderes a nivel nacional de generar una alianza entre los partidos de oposición para quitar al partido de Morena del poder.

Aseguró que los partidos que participen en la alianza tienen que estar convencidos y libres de egoísmos para lograr tener éxito en las próximas elecciones, ya que dentro de los mismos partidos en muchas ocasiones se pelean internamente.

“Dentro de los mismos partidos, si se están peleando en lo interno, mientras no tengan una unidad y vean con más futuro que si se ponen de acuerdo, se unen todos, ganamos todos; y si se están peleando así perdemos todos”, mencionó.

Explicó que una de las ideologías que deben de seguir es el buscar el bien común, posteriormente realizar una conjugación de esfuerzos donde saquen lo bueno de cada uno de los partidos para poder construir una candidatura sólida y competitiva.

“Yo creo que para que tuviera toda la fuerza requeriría ser repetido a nivel estatal también y dejarse de "ahí yo siempre gano". Porque ahorita ya no hay cotos de poder estatales y no es para el partido en el poder ahorita que es el que ha ido ganando en la mayoría de los estados. Entonces si no se ponen las pilas, si no van juntos todos en todos los estados también y a nivel nacional, me parece que va a estar muy complicado que se pueda ganar”, comentó José Ángel Córdova.

Por último, aseguró que no busca una candidatura ya que está enfocado en su trabajo y su familia, además que indicó que la política se ha deformado en los últimos años y se ha corrompido.

“Al ver cómo la política se ha deformado y se ha corrompido, se ha manejado, en dónde lo que abunda ahí es la mentira, no es la verdad, no es la empatía, la entrega, el deseo de servir; sino es el deseo de servirse y en lugar de ver por un bien común ayudado por gentes que pudieran no ser de mí mismo partido pero que saben en cada tema que es lo mejor para México. Se desperdician oportunidades en un país que se ha construido con mucho trabajo a través de tantos años, pues de repente es tristísimo ver qué se empieza a tambalear”, concluyó.