AMLO se vio pobre de ideas y con miedo ante Biden: Vicente Fox

León Gto.- El expresidente de México Vicente Fox Quesada declaró que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, se vio pobre de ideas y con miedo en su visita a la Casa Blanca.

Agregó que los mexicanos no merecen un gobierno con temor para dialogar los temas binacionales con nuestro vecino del Norte.

“La reunión fue vacía totalmente de los dos lados, no sé ni para qué gastan nuestro dinero y hacen ese esfuerzo para nada. Que triste, que disminuido, que pobre se vio López Obrador ahí, todo despatarrado, sin ideas, leyendo un documento pinche, muy flojo, sin nada de contenido”, mencionó.

“No merecemos los mexicanos que él nos represente, francamente nos defrauda en cada ocasión que él se mueve a lo internacional, por eso tiene miedo y se le ve el miedo sentado ahí en la Casa Blanca, le impone la Casa Blanca, le imponen los Estados Unidos y va como rata con la cola entre las patas, así es como va”, agregó Vicente Fox.

El expresidente de México, declaró el pasado miércoles en sus redes sociales que López Obrador hizo un triste papel y que México fue representado por un patán.

“Que triste papel de López. Un país tan grande, diverso y productivo, representado por un patán. Lastima de 18 años de búsqueda de la presidencia para hacer un papel tan ridículo!”, se lee en su Twitter.

Fox estuvo presente en Great Place To Work (GPTW), México, donde fueron premiadas 20 empresas como los mejores lugares para trabajar regionales 2022 de la zona Bajío, en la que durante su discurso aseguró que el actual gobierno representado por López Obrador frena el esfuerzo de los mexicanos y no se observa un cambio cercano.

“Están frenando el esfuerzo de cada mexicano por la superación, con el cambio, con el crecimiento, están menospreciando a nuestro país, sus recursos, sus necesidades, y nos hace a todos los mexicanos una bola de inútiles, porque él piensa que él es el que hace todo y todos los demás, todos los neoliberales, todos los del pasado nunca hicimos nada, nunca aportamos nada, a este país”, expresó en su intervención Fox Quesada.

Además aseguró que se les tacha a los mexicano de sonsos e inútiles, ya que comentó que con la llegada del mesías habría una tierra prometida, la cual aún no ha sido vista y el tiempo como mandatario se le agota con el paso de los días.

“Con esta visita a Estados Unidos, ustedes vieron esas fotos deprimentes, son para realmente sentirse pobre y mal por nuestro país, por quién representa a nuestro país. (...) Entonces este camino de México hacia delante, tiene que pasar por un cambio, una renovación para el 2024 y estamos trabajando en ello, y de allí tiene esta idea que les decía de la tierra prometida, pero de buena manera representada”, señaló.

Indicó que México necesita un candidato y una persona que realice un verdadero cambio, que además cuente con una calidad, que realmente quiera cambiar el país y convertirlo en un lugar bueno para vivir y para trabajar.

“Necesitamos encontrar ese mesías y necesitamos definir la tierra prometida, porque ya pasó el PRI por allí, ya pasó el PAN y todos seguimos insatisfechos, nuestro país puede darnos mucho más que eso. Pero si es real que tampoco en seis años un presidente resuelve los problemas de este país, necesitamos encarrilarnos en una ruta, trasladarnos en la misma región, sostener de manera permanente muchos de los lugares y pueblos sin hacer grandes cambios ni transformaciones, no se cambia a un país en seis años, no se cambia un estado en seis años, ese es una vaga ilusión que creemos”, reconoció Vicente Fox.

Mencionó que el país lo nutre cerca de 130 millones de mexicanos “que todos los días salimos a trabajar y que construimos este México, también con ayuda de los más de 50 millones de paisanos que se suman al esfuerzo”.

“El 2024 hay que reemprender el camino, no hay fórmulas mágicas para el desarrollo, no hay fórmulas que repentinamente nos cambien las cosas, pero yo creo que si hay una sola fórmula y es la educación. Si equipamos a las personas con la capacidad de hacer, de transformar, ya no tenemos que preocuparnos si saben matemáticas o si saben aritmética, un líder lo pones en la arena y tiene sus facultades bien establecidas, te va a transformar y te va a cambiar las cosas, como tantos maravillosos sujetos que hay alrededor del mundo y el México mismo”, señaló.

Aseguró que primeramente hay que ofrecer un sistema educativo para que los mexicanos se preparen, generen grandes capacidades, estructuras de valor y carácter, así como formación de propósito para hacer las cosas y al mismo tiempo participar todos para generar el cambio.

“Entonces ese mesías que ya todos estamos esperando, más allá de las corcholatas pichurrientas que nos acaban de representar, un mesías que realmente sea una persona de liderazgo en mujer u hombre, que estamos esperando, pronto va a aparecer y después esa tierra prometida, pero si tenemos que definir que queremos, porque es muy variable, muy diverso lo que pensamos cada uno de lo que queremos para nuestro país”, finalizó.