Padre e hijos limpian ladera del río Lerma dese 2019

Juan Manuel Díaz, en compañía de sus dos hijos, se han dedicado a la limpieza de la ribera del río Lerma desde 2019, proyecto que no ha sido respaldado por las autoridades por ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno.

“Este proyecto lo iniciamos mas que nada por la contaminación que tenemos desde hace muchos años por parte de la sociedad no ha respetado por lo que es la limpieza del río Lerma, que es por donde he estado mayormente realizando la limpieza; cuando salía a correr con mis hijos nos tocaba ver cómo vecinos tiraban basura en el lugar, en compañía de sus hijos, hasta los desperdicios de la basura y qué mal que los padres le inculquen este tipo de acciones”, señaló Juan Manuel Díaz.

Desde hace casi cinco años, Juan Manuel Díaz ha intentado promover la cultura del medio ambiente, a través de sus acciones realizadas, en donde en infinidad de ocasiones le ha tocado ser testigo de la inconsciencia de la ciudadanía al arrojar basura en este cuerpo de agua.

“Al principio nadie de mi familia estaba de acuerdo y fue difícil convencerlos para poder realizar estas limpiezas e iniciamos desde diciembre de 2019, en donde yo he pedido que funcione era el poder crear una conciencia en la ciudadanía que puedan tener un área verde y la gente es muy apática en estos trabajos, pues sí estamos buenos para quejarnos pero nadie hace nada, creen que separar la basura es mucho, pero esto ya nos superó y en estos años lamentablemente he pedido desde la administración pasada he pedido el cambio del reglamento para que se pueda sancionar a las personas que realicen este tipo de actividades”, externó.

El integrante de Blancos Salmantinos señaló que durante la administración que está por concluir ha solicitado el apoyo de las autoridades, sin embargo acusó que no tienen interés en atender este tema ambiental.

“Yo les he mostrado todos los vídeos en donde en el momento que yo estoy, pero no han cambiado el reglamento, ningún director me ha hablado. Yo en el proyecto que les he presentado desde el año pasado, con el programa que tienen de ‘Transformando mi Salamanca’, que dividieran una parte de los empleados, se recorriera el río para poder limpiarlo o implementar unos guardias ambientales para poder mantener limpio”, comentó.

Juan Manuel Díaz indicó que a pesar de la negativa, no pierde la esperanza en que estas acciones hagan eco en otros ciudadanos de mentalidad ambientalista y se sumen a la limpieza del Lerma.

“Estoy muy decepcionado porque todos estamos involucrados porque todos estamos aquí y no es echarle siempre la culpa al gobierno, pero obviamente ellos tienen una mayor parte en todo el tema porque tienen los recursos y maquinaria para poder darle mantenimiento a la rivera del río; la sociedad está perdida en otros temas y la única satisfacción que me he llevado es que con mis dos hijos hemos podido realizar la limpieza del río y saber que tres personas pueden hacer bastante que un puño de gente que solamente se queja o dice que estas acciones tienen de fondo un tinte político”.