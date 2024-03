No veo un problema claro en trabajo de Álvar y Zamarripa: José Abugaber

León, Gto.- José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), dijo que no ve un problema claro en la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Guanajuato, y Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Incluso el empresario mencionó que ya se comienzan a notar los resultados de los funcionarios, luego de que Guanajuato dejó de formar parte de las 10 entidades más peligrosas del mundo.

“No sé los motivos que haya dado para hacer este comentario. Yo creo que en temas de campaña vamos a ver muchas cosas. No te puedo dar mi comentario, digo, el fiscal número uno no se puede así destituir nada más porque parece que está hasta el 2028 si mal no recuerdo y ya Alvar es un secretario que desde mi punto de vista no veo un problema claro en que Alvar o Zamarripa, lo único que queremos es seguridad”, dijo.

Esto luego de que la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD por la gubernatura de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunció la destitución de ambos funcionarios dentro de su propuesta en materia de seguridad en caso de llegar al poder.

En este sentido aunque dijo que no se quiere meter en temas de campaña, Abugaber Andonie destacó el trabajo que se ha hecho en seguridad que se ve reflejado en municipios como Irapuato y Celaya.

“Si realmente no están haciendo las cosas correctamente porque no nada más son ellos, el problema viene a niveles nacionales, son graves problemas hoy en día, el tema de la delincuencia organizada ha llegado a rebasar. Yo hoy te puedo decir y me da mucho gusto que Guanajuato no está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, antes estaba Celaya, Irapuato, hoy ya no”, agregó.

En cuanto a la inseguridad en México, el leonés aseguró que le cuesta a los ciudadanos más de 70 mil millones de pesos, es decir, 130 millones de pesos diarios, sobre todo en asaltos y robos a los conductores de autotransporte con casi un 90 mil robos en este sexenio.