No sorprende la renuncia de senadores al PRI: Alejandro Arias

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- En las instituciones políticas están quienes quieren estar, aseveró el diputado local priísta Alejandro Arias Ávila , quien dijo que es algo muy natural la renuncia de los senadores a este instituto, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El coordinador de la bancada priista en el Congreso local dijo los senadores que renunciaron al PRI, la razón de fondo se debe a que querían obtener más posiciones políticas, aunque esto no lo dijeron cuando anunciaron su salida.

Minimizan la salida de senadores de la República del PRI

El martes de esta semana, estos parlamentarios se separaron de las filas priístas y dieron a conocer la creación de la organización “Congruencia por México”. Además, más de 200 entre ex legisladores, ex alcaldes, ex dirigentes estatales y presidentes municipales en activo, aproximadamente también renunciaron a este instituto político de diferentes entidades del país.

Te recomendamos: Hay tres suspirantes a la gubernatura por el PRI

Arias Ávila fue claro y dijo que en las instituciones políticas están quienes quieren estar “y hay quienes al renunciar a ellas siempre buscan culpar a alguien”.

Y agregó que “aquí lo importante es que quienes nos quedamos es con la convicción de poder construir por el partido. El partido, con sus muchos años de experiencia, ha conocido todas las etapas por las que pasa un partido: la gloria, la derrota, el declive. Ahí es donde se conoce a los verdaderos militantes, a los que son por convicción y no por conveniencia”, puntualizó.

En entrevista dijo que “para construir una narrativa para que no se les etiquete como traicioneros, ardidos, chaqueteros, convenencieros, chapulines, recurren al consabido 'no estamos de acuerdo con la dirigencia, es ineficiente, es antidemocrática, el partido ya no nos representa, perdió su esencia, bla, bla, bla, ba'”.

El pastor de los priistas en el Congreso local, señaló que quienes renuncian, tratan de dejarle la carga de la culpa al partido y “esto se convierte en más criticable cuando quienes se van han sido beneficiarios de muchos cargos políticos obtenidos gracias al partido al que dejan”.

Arias Ávila criticó a quienes renunciaron cuando ellos hablan de congruencia, “la congruencia y lo democrático se demuestra cuando quienes se van ostentan un cargo de representación proporcional y no lo dejan, ya que ese espacio no lo ganaron ellos, sino que lo ganaron gracias al partido al que están renunciando”.

Recalcó que es mejor que se vayan aquéllos que están con un pie dentro de él y con el otro en lo que a sus intereses personales conviene.

La militancia que se queda por convicción en el Partido, saldrá adelante en las próximas elecciones, terminó.