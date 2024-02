No se pudo duplicar los participantes del programa Transformando Mi Salamanca

Alejandro Meneses Molina, director de Bienestar y Desarrollo Social señaló que de los más de nueve millones de pesos aprobados en la primera modificación de egresos para Transformando mi Salamanca, se utilizarán para fondear el subsidio de desempleo.

“Desgraciadamente no pudo haber una ampliación en el programa como tal, aunque sigue funcionando el programa con los lineamientos del programa anterior, sólo 200 personas son las beneficiadas. Nosotros hicimos todo lo posible porque fuera mínimo el doble, pero por ahí en cabildo no hubo los votos necesarios, los regidores de oposición consideraron que no era muy importante que mínimo se duplicará el programa a 200 personas más y se quedaron los mismos lineamientos y solamente colaboran”, señaló Alejandro Meneses Molina, director de Bienestar y Desarrollo Social.

Desde el 21 de abril del 2023, autoridades del gobierno municipal dieron a conocer este programa en donde se les daría trabajo a salmantinos de diversas zonas del municipio los cuales dependiendo sus cualidades en beneficio de la reconstrucción del tejido social.

“No todos, sí hubo nuevos, los que ya estaban y los que no tenían ningún reporte de faltas e indisciplinas complementamos para los 200 beneficiarios; la cantidad fluctúa porque algunos de ellos consiguen trabajo y nos quedamos con 190 ó 195 pero de inmediatamente tomamos de la lista que asistieron a la convocatoria y les llamamos y se cubre la vacante”, explicó.

La modificación al presupuesto fue para que en dicha partida estuviera el recurso con el que se le está dando suficiencia al presupuesto de Transformando mi Salamanca, el cual es alrededor de los nueve millones 400 mil pesos para un tiempo aproximado de diez meses.

“La mayoría está en servicios públicos municipales, otros en Corazones Comunitarios, unos cuantos en medio ambiente, otros en movilidad y mantenimiento general, obra pública realizando bacheos pero la gran mayoría están divididos en parques y jardines e Imagen Urbana”, finalizó el funcionario.