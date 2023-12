Se inició la segunda convocatoria de Transformando Mi Salamanca

La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social inició el proceso de recepción de documentos para las personas que conformarán la segunda edición del programa "Transformando Mi Salamanca", en cuyo primer ejercicio se benefició a 200 personas con un subsidio de trabajo semanal de mil 200 pesos, en esta ocasión se espera superar ese padrón en el que se destinó un recurso de cinco millones de pesos.

“Estamos recibiendo la documentación de las personas que quieran ser parte de este subsidio de Transformando Mi Salamanca que tan exitoso ha sido, ésta sería la segunda etapa, ya estamos listos para recibir la documentación de las personas. Es un subsidio de mil 200 pesos semanales por el trabajo y colaboración de la gente que quiera participar en ella”, comentó Alejandro Meneses Molina, director de Bienestar y Desarrollo Social.

El 83% de los participantes son mujeres.

El tiempo en el cual los que forman parte de este proyecto es alrededor de seis horas diarias, quienes se desempeñan a realizar diversas actividades para mejorar la imagen urbana del municipio de Salamanca. Dichas actividades constan en obra pública, en bacheo también pueden colaborar para darle solvencia a varios baches que se encuentran en la ciudad, imagen urbana, pinta de calles, remozamiento, parques y jardines, así como despedrado, pinta de guarniciones.

“Esta ocasión la habíamos planeado para que se ampliara y fuera el doble de gente, lamentablemente no estuvo en nuestras manos, nosotros teníamos planeado todo por parte de la administración municipal para que fuera para 400 personas, pero no se pudo, no avanzó y al menos tenemos un programa parecido al anterior, para 200 personas y estamos recibiendo su documentación; deben de llevar copia del INE, CURP y comprobante de domicilio y el llenar un formato que se tiene en la página del municipio; tenemos actividades dentro de los corazones comunitarios y en ayuda a imagen urbana está para parques y jardínes pintando guarniciones y embelleciendo el centro histórico”, explicó.

Para la edición interior se invirtió un presupuesto de cinco millones de pesos en donde el periodo de apoyo sería desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre del presente año.

Este registro se llevó a cabo en un horario de las nueve de la mañana, y terminó hasta las tres de la tarde del día jueves, en donde se contó con la presencia de una gran cantidad de personas interesadas a formar parte de este proyecto de gran relevancia para el municipio de Salamanca.

“Ellos obtienen un subsidio por no haber tenido empleo, pero ellos le brindan a la ciudad también algo de sí, la embellecemos y todos terminamos ganando, la ciudadanía ve más bonita su ciudad; el 83% de las participantes son mujeres y aproximadamente el 55% son de más de 50 años”, finalizó.