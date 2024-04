No se debe politizar el tema de inseguridad en el proceso electoral

César Raymundo Gómez, presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca, señaló que es importante ejercer el derecho al voto y dejar la apatía en este tipo de procesos, ya que a través de la participación ciudadana se podrá mejorar el municipio, estado y República.

Además señaló que es importante el dejar de politizar el tema de la inseguridad, ya que en estos momentos es importante ser empáticos y trabajar por el tema.

“Desgraciadamente se está politizando todo esto, vemos por una parte al gobierno federal que en Guerrero han matado a 13 candidatos y en otras partes del país y no comentan ni hacen alusivas como en Guanajuato, que está gobernado por el oficialismo, y de ahí se desprenden muchas declaraciones, que en lugar de solidarizarse con todas las cosas que están pasando, no se vale politizar una desgracia y un problema tan grande y aprovecharse de eso”, señaló el presidente del Observatorio Ciudadano.

Dijo que se han sacado pronunciamientos a nivel estatal, los cuales en lugar de aminorar la tensión que se vive en estas elecciones, complica y abona más a la situación de inseguridad que se vive a nivel municipal, estatal y nacional.

“Para mi es una bajeza el estar haciendo leña del árbol caído y en lugar de ponerse a ver lo que está pasando y ponerse a cuidar a todos los candidatos porque todos son seres humanos, deben de entender que es una contienda, no son enemigos no es que gane uno y vayamos a levantarnos en armas, es una contienda y todo mundo tiene derecho a contender y aspirar y en ese sentido debemos tener unas elecciones de altura, que la ciudadanía merece”, puntualizó.

César Raymundo Gómez señaló que en este proceso de elección popular, se deben de tener propuestas sensatas y que realmente abonen al tema de la seguridad.

“Deben de tomar más en cuenta a la ciudadanía, no estar mintiendo; tenemos que salir a votar, ya no tenemos que ser apáticos, no podemos ser una sociedad apática, pueden votar por el candidato de su agrado, pero si tienen que salir a votar porque no se vale que exijamos, que nos quejemos si no ejercemos ese derecho a votar, ojalá y la ciudadanía entienda esto, que puede ejercer su pronunciamiento a favor y en contra”, concluyó.