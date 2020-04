No hay riesgo de perder ciclo escolar: SEG

IRAPUATO, Gto.- La secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez, aseguró que no hay riesgo de que el ciclo escolar pueda ser perdido por la suspensión de actividades por la emergencia nacional por el coronavirus, pues señaló que tendrán tres semanas para ponerse al corriente con los estudiantes antes de entrar al periodo de evaluación, además de que han transcurrido ya terceras partes del ciclo escolar y eso fue factor para cumplir parte de los objetivos educativos trazados.

En rueda de prensa virtual, Yoloxóchitl Bustamante Díez dijo que el ciclo escolar está proyectado para reanudarse el próximo primero de junio y explicó que aunque hay municipios que podrían retomar actividades a partir del 18 de mayo, por no tener contagios de coronavirus, lo ideal es que todos retomen las actividades educativas al mismo tiempo, pues hay docentes que dan clase en un municipio que no tiene contagios, pero vive en uno que sí los tiene, lo cual podría ser un factor de riesgo y de contagio.





Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato.





Yoloxóchitl Bustamante Díez reconoció que actualmente hay quejas y problemas para los estudiantes del estado, pues muchos no tienen una computadora, otros no tienen celular, hay regiones a donde no llegan la señal de Internet y para esos estudiantes serán entregados más de 144 mil cuadernillos gratuitos para que puedan continuar con su proceso educativo.









No obstante, dijo que una vez que las clases sean retomadas el próximo primero de junio, como se tiene planeado, se tendrán tres semanas que serán de nivelación, para ver qué estudiantes sí avanzaron durante el periodo de contingencia y aquellos que no, que se pongan al corriente, para en la última semana poder llevar a cabo las evaluaciones del ciclo escolar.





No existe un riesgo de perder el ciclo escolar, pues dos terceras partes del ciclo ya habían sido cubiertas, estamos trabajando en el último tercio y la forma en que estamos trabajando y el tiempo que estimamos quedará disponible al regreso, consideramos que no hay posibilidades de que se pierda.

Si todo transcurre conforme a lo proyectado y las clases presenciales se retoman el primero de junio, la Secretaría de Educación de Guanajuato dio a conocer una serie de lineamientos que llevarán a cabo en las escuelas, como la revisión tanto de estudiantes como de docentes antes de ingresar al plantel, todo aquel estudiante o personal docente y administrativo con síntomas de enfermedad respiratoria será regresado a su casa, además de que no podrán ser usados los bebederos para que éstos no sean foco de contagio, por lo cual analizan un mecanismo para dar agua embotellada a los estudiantes; además, las tiendas escolares o cooperativas deberán reforzar las medidas de higiene, para evitar contagios.









Además, explicó que si un estudiante o personal administrativo o docente comienza a manifestar síntomas durante el horario de clases, de inmediato será regresado a su casa para que le sea aplicada la prueba y si resultara positivo, las personas que tuvieron contacto con esa persona estarían en aislamiento, por ello la importancia de detectar antes de ingresar al plantel a estas personas con síntomas.

En el estado hay un millón 561 mil 211 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así como otros 194 mil 500 alumnos de licenciatura y posgrado.