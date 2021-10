Niega la oposición ajustar presupuesto

El Ayuntamiento negó a la alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, la séptima modificación del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.

En la modificación se pretende dejar techo presupuestal para la próxima administración.

Luego de que se reanudó la cuadragésima quinta sesión extraordinaria, en la que siete regidores votaron a favor y tres más en contra para la modificación del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, con el cual se pretende dejar techo presupuestal para la próxima administración.

Luego de una acalorada discusión no se logró llegar a un acuerdo y los regidores Víctor Hugo Rueda Olmos, Emilia Verástegui de la Garma y Ana Laura Robles Rosales, emitieran su voto en contra de la modificación.

Previo al inicio de esta sesión cuatro ediles abandonaron la sala de Cabildo, entre ellos la regidora Alma Berrones, quien señaló que se retiraban de la sesión al estar no acuerdo con lo que se establece en la séptima modificación y al no hacerles llegar los papeles en tiempo y forma.

Aprueban modificación al pronóstico de ingresos.

“Vamos en contra de esta modificación se va arrastrando totalmente las adecuaciones que no han sido correctas para llevar a cabo en esta administración, y por eso no nos vamos a quedar no vamos a aprobar cosas que están mal hechas”, explicó.

Los regidores que también abandonaron la sala de Cabildo fueron Juan Carlos González, María del Carmen Campos García y Gerardo José Aguirre Cortés.

Durante la sesión extraordinaria también se aprobó por unanimidad la modificación al pronóstico de ingresos para el municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio fiscal 2021.