Refinería de Salamanca registra más de 400 nuevos trabajadores de planta

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto, tomó la protesta como nuevos miembros de la organización sindical, a poco más de 400 trabajadoras y trabajadores transitorios de mayor tiempo laborado en la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), en sus diferentes plantas de proceso, talleres y departamentos.

En este aspecto, Aldana Prieto recordó que en 2022, se tenían alrededor de ocho mil 500 movimientos de pie de escalafón bloqueados, sin poder hacer a ningún trabajador transitorio de planta; una realidad que vivió el gremio petrolero hace ya dos años.

“Hoy puedo decir que no gracias a nadie, ni al director (de Petróleos Mexicanos), y con todo respeto ni al presidente, porque los trabajadores que se han hecho de planta han hecho su esfuerzo día con día acumulando antigüedad (…) esa es la realidad, los movimientos escalafonarios detenidos, más de 40 mil cuando llegamos, hoy hay 11 mil 800 trabajadores transitorios que han alcanzado su planta y los movimientos escalafonarios detenidos ya no están, ya se están dando, solamente aquellos que tienen falta de materia de trabajo no los hemos podido resolver”, apuntó.

Después de más de cinco años de gestiones para desbloquear las plazas definitivas y temporales; este es el segundo bloque de de trabajadores de planta a los que toma protesta el dirigente nacional, el primero de ellos fue en abril de 2023, en esa ocasión fueron 95 trabajadores transitorios que aplicaron de base en los diferentes centros de trabajo de la Refinería de Salamanca; a quienes como hoy de igual manera se reconoció a los trabajadores por su paciencia y resistencia en estos últimos tiempos que han sido muy difíciles.

En este aspecto, el presidente del Grupo Renovador de Unidad Sección 24 (GRUS), Fernando Pacheco Martínez y el secretario general del STPRM Sección 24, Luis Miguel Lee Palos, reconocieron el apoyo y la tenacidad de su dirigente nacional, quien tiene pactado cumplir con el total del proceso, ya que el bloqueo de plazas temporales y definitivas ha ocasionado desgaste físico y mental en los trabajadores que se ven en la necesidad de cubrir las actividades, así mismo se mantendrá la exigencia de atender las carencias en los centros de trabajo, el desabasto de medicamentos, así como de médicos especialistas en el sistema de salud.

“Todo esto desafortunadamente, lo hemos estado viviendo desafortunadamente desde hace más de cinco años (…) hoy si yo les pregunto cómo está el servicio médico me dicen que mal, y si está mal, ha mejorado, pero no lo queremos y necesitamos, necesitamos que cumplan con lo que dice el contrato (…) lo mismo pasa con la ropa de trabajo, con los implementos de trabajo, con las herramientas, el equipo de seguridad (…) por eso es importante que hagan las quejas por escrito, que haya un antecedente con cuál presionar a Pemex”, refirió.