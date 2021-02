Mujeres mantienen a flote sus negocios

Pese a enfrentarse a la crisis sanitaria y económica, las mujeres salmantinas no han dejado de trabajar, sin importar el clima o los días festivos, salen a laborar motivadas por el amor a sus familias.

Las mujeres dedicadas al comercio en el mercado Tomasa Estéves se levantan desde las cinco de la mañana para preparar todo para sus ventas, aun con la poca afluencia de personas que acuden a este sitio.

En el marco conmemorativo de Día de la Mujer Mexicana, Andrea Ramírez Álvarez es una mujer trabajadora que lleva 23 años en el comercio de alimentos, lo que la motiva a seguir adelante pese a la pandemia de la Covid-19 son sus hijos y su nieto a los que busca darles la mejor vida.

Ella describe la actual pandemia sanitaria como la etapa más difícil de toda su de su trayectoria como comerciante, en donde sus ventas se han desplomada, pero eso no es motivo para doblegarse, al contrario ha buscado alternativas para mantener a flote su negocio con la ayuda de su esposo.

“Yo he trabajado aquí desde que tenía 17 años y nunca fue difícil, hasta que comenzó la pandemia del coronavirus de ahí para acá no vemos la de nosotros porque la gente no viene, desde que paso esto se bajo al venta muchísimo y luego cuando se cerró el mercado fue donde más nos tocó sufrir” , dijo.

Mientras que para Andrea la pandemia ha sido el obstáculo más fuerte, el único objetivo de Mónica Durán ha sido mantener a flote el negocio que su padre con tato esfuerzo consolido desde hace 36 años.

“Mi hermana y yo llevamos dos años y aunque mi padre ya tiene trayectoria en esto, lo más difícil ha sido adaptarnos a que en ocasiones se vende y otras no (…) en un negocio siempre se invierte y nosotras lo hemos hecho poco a poco tratado de vender abarrotes y alimentos picantes” , expresó.

Estas mujeres todos los días se levantan desde muy temprano a trabajar, no importa sí es noche, llueve, se nubla o es día festivo, siempre están al pie del cañón por su familia y su país enfrentado cualquier situación que se les ponga enfrente.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay 125 millones de mexicanos, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres es decir 96 varones por cada 100 mujeres y de las cuales el 37% se se desempeñan como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social.