Papelerías han estado a punto de la quiebra

Las papelerías de la ciudad se mantienen trabajando con ventas por debajo del 30%, esto ante la ausencia de estudiantes en las escuelas, siendo su única fuente de ingresos las copias y algunos artículos escolares como lápices o colores, haciendo que algunas de estos establecimiento tenga que buscar otras alternativas para subsistir.

Sus ingresos más fuertes son copias y algunos otros artículos.

Los propietarios de papelerías ubicados en la zona centro del municipio señalaron que en casi un año de pandemia y sin estudiantes, ha sido difícil sostener sus negocios debido a los pocos ingresos obtenidos para este sector.

“Estuve a punto de cerrar porque los ingresos no eran lo que esperaba, incluso tuve que endeudarme para poder seguir abierto, lo único que cae son las copias que luego viene a sacar para los trabajos y de ahí medio me he sostenido” , señaló Alonso Hernández.

Algunas se han tenido que adaptar un internet para sostenerse.

En el caso de Juana González y Salvador Hernández el trabajar en un negocio adaptado, donde se incluyen tanto papelería como internet ha resultado beneficioso, pues les ha permitido sostener sus ventas en un 50%, con la realización de trámites y la impresión de tareas.

“Las impresión de tareas y la realización de trámites nos ayudado a que nuestros ingresos sean buenos, luego vienen los estudiantes a imprimir trabajos o la gente nos pide que les ayudemos con la solicitud de algún documento” , explicó Juana González.

Por su parte, Mauricio Diosdado, señaló que gracias a que tiene otro trabajo, ha podido sostener su papelería, de lo contrario desde hace seis meses hubiera cerrado.

Para este sector ha sido complicado sobrellevar la actual crisis sanitaria, sin embargo, algunos han tenido que adaptarse a la nueva modalidad de trabajo, mientras que otros tantos modificaron sus giros.