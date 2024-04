Termoeléctrica de Salamanca cerrará; le sustituirá una planta de ciclo combinado

Luego de más de 50 años de producción energética, la termoeléctrica entrará en un proceso de cierre ante la operación de la nueva planta de ciclo combinado que construyó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así lo adelantó el presidente municipal con licencia, César Prieto, tras destacar la inversión del Gobierno Federal por más de 600 millones de dólares, de la que exigirá al menos un compromiso para la reserva de energía y eléctrica para Salamanca que ayude a gestionar la atracción de inversiones, principalmente en el tema de parques industriales.

A pesar que el Gobierno Federal aún no se ha pronunciado al respecto, César Prieto argumentó que este anuncio lo realizó en función de los detractores de la Cuarta Transformación.

“Decían que el Gobierno Federal no apoyó al ahijado, nada más para que sepan (…) se está construyendo una planta de ciclo combinado aquí en Salamanca, desde hace más de un año, esta planta ciclo combinado viene a sustituir a la planta termoeléctrica que usaba combustóleo, que ya no va servir, se va a paga y esta es una planta amigable con el medio ambiente, dicen que es cero emisiones, pero obviamente sí hay emisiones y hay un impacto ambiental, pero la forma en que se va enfriar ya no va ser a través de agua, la forma en que se va enfriar es con aire, esa es una inversión de más de 600 millones de dólares”, adelantó.





La construcción de la central de ciclo combinado en Salamanca es uno de los cinco proyectos a corto plazo para generar dos mil 948 megawatts (MW), sumado a otros de adición de capacidad y la adquisición de centrales ya construidas por parte del Gobierno Federal, con los que la CFE, busca incrementar su capacidad de generación al 61% para septiembre de este año.

Reserva energética

El 28 de septiembre de 2023, la Comisión Reguladora de Energía, en sesión ordinaria, otorgó el permiso para generar energía a tres proyectos, entre los cuales se encuentra el de CFE Generación 1, para su central de ciclo combinado en Salamanca, misma que se espera entre en funcionamiento este mismo año.

En comparación con una planta tradicional a base de combustibles fósile, ahorrará al ambiente un 100% de las emisiones de dióxido de azufre, un 80% en las de óxidos de nitrógeno y un 50% de las de dióxido de carbono, además de que esta puede adaptarse a la demanda de electricidad o a la necesidad de producción; al operar al 100% cuando la demanda es alta y reducir su operación a una carga parcial del 45%.

“Yo ya me he movido con las autoridades en temas de energía y solicité que esta planta de ciclo combinado que va generar casi 900 megas, Salamanca pueda tener asegurado una cantidad de esa energía, para que el día que nosotros vayamos o aquí a nivel nacional a traer una inversión, podamos garantizarles que hay energía (…) obviamente estamos haciendo la gestión para que el Gobierno Federal garantice una cantidad para Salamanca”, asentó.

Termoeléctrica

La Termoeléctrica de Salamanca fue inaugurada en el año de 1970 para suministrar de energía eléctrica a los estados del centro del país, se construyó en la zona oriente rodeada de zonas agrícolas e industriales, sobre una superficie de 40 hectáreas y una altitud de mil 722 m sobre el nivel del mar; integrada por cuatro unidades generadoras dos con capacidad de 158 mil kilowatts y dos de 300 mil kilowatts, haciendo un total de 910 mil kilowatts que la colocó como la tercera en importancia del país. En su inicio dio empleo a 418 trabajadores sindicalizados de la sección 64 del SUTERM, a 250 temporales y 75 de confianza.

Pasivos ambientales

En este tema, César Prieto afirmó que luego de más de 20 años, este 2024 se concluirá la remediación del sitio de la antigua empresa Tekchem; “se está remediando el tema de Tekchem, este año antes de que se vaya el Presidente va a venir a aperturar y va dar el informe de que Tekchem ya se remedio, años y años los Gobiernos del Estado metiéndole dinero, era una bolsa sin fondo, le metían 20, 30, 50 millones al año y quién te decía que se había metido mano o no, era una bolsita que tenían ellos para temas electorales, por eso el Presidente en el 2021 hizo un decreto de ocupación temporal y hoy afortunadamente ya hay un avance”, aseguró.