Modificarán fecha para informe de informe de actividades

Por motivos de una salida de trabajo, el alcalde César Prieto Gallardo, podría modificar la fecha en la cual se podría llevar a cabo el informe de actividades. Hasta el momento se tiene pensado que podría ser el día 27 de septiembre.

De primera instancia el alcalde César Prieto Gallardo, detalló que el informe de las actividades que se han realizado en el primer año de su administración, el cual se estaría llevando a cabo a finales del presente mes.

El edil comentó que su primer informe se podría re agendar ya que el día 28 en el cual se llevaría a cabo, tendrá una salida de trabajo al país de Corea del Sur, por lo cual se encuentran analizando si el informe se lleva a cabo días antes de su salida fuera del país o posteriormente.

Local Prepara César Prieto primer informe de gobierno

“Yo tenías la fecha para el 27, pero posiblemente salga a Corea del sur, y la fecha es estar el 28 de septiembre, posiblemente tenga que hacer un movimiento, entonces estoy viendo si hacerlo el 27 o recorrerlo al día 23 o 24”, explicó.

Además, añadió que el informe se encuentra en trabajos con la glosa para poder presentarlo con el ayuntamiento, para que lo revisen y se apruebe y el día del evento la ciudadanía pueda saber qué es lo que se está realizando.

“Todo se presenta con tiempo, las modificaciones e inclusive con más tiempo del acostumbrado, hay algunas voces que no se les da tiempo, e inclusive hacemos unas previas en las cuales algún os no asisten, entiendo que tienen compromisos, pero de nuestra parte no es compararme con toras administraciones en donde no le deban información y el día que llegaban el que votaba lo hacía, y nosotros estamos en disposición de llamar a los directores y espero que sigamos en este camino donde haya una disposición de parte de todos para seguir trabajando por Salamanca”, finalizó.