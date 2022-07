Confía César Prieto en ejercer una buena gestión en su trienio

Con nueve meses de administración, el acalde César Prieto, destacó que aún falta mucho por avanzar en su gobierno, mejoras que hacer, apretar tuercas en diversas áreas de oportunidad.

“Falta mucho todavía, yo soy muy sincero la verdad es que no me siento tranquilo hasta no cumplir, se que nos falta tiempo, se que lo vamos a lograr, en este momento no podemos bajar la guardia, les pido a mis directores y a las personas que trabajan en el municipio que hagan su mejor esfuerzo, porque solamente tenemos dos años y poquito más para dar resultados en este momento me califico como que no he cumplido, me falta mucho todavía, claro que lo vamos hacer”, consideró el edil.

No se tienen contemplados más cambios en la administración.

En este camino recorrido se ha dado el cambio de al menos cinco directores generales, entre el área de Seguridad Pública, Protección Civil, Desarrollo Económico y más de 120 despidos que se hizo al cambiar de gobierno, cambios que de momento ya no planea realizar, al menos no de manera pronta, explicó.

“En este momento yo creo que ya estamos agarrando la línea obviamente es un proceso, no estoy pensando algún movimiento, los que estamos tenemos que continuar y confiar en que cada quién tiene la capacidad de lo que tiene que hacer”, indicó.

Han sido cinco cambios de funcionarios de primer nivel

En este sentido, César Prieto dejó en claro que aún hace falta mucho por hacer e incluso ha dado la orden a sus directores y trabajadores, de seguir dando más del 100%, pues solo son tres años y se van volando, declaró.

Así mismo, argumentó que la mejor opinión la tiene el ciudadano y recordó que aquel servidor público que no acate o no atienda, puede ser denunciado para tomar cartas en el asunto.

Con el cambió de gobierno más de 120 personas fueron despedidas.

Aunado a ello, el mandatario salmantino mencionó que si bien su primer informe de gobierno pudiera parecer un poco escueto, con la elaboración de proyectos, acuerdos y gestiones con otras entidades de gobierno, Salamanca contará con un buen número de obras a partir de su segundo año e incluso se contempla dejar una amplia cartera de proyectos que permita a una nueva administración ejercer recursos para el desarrollo de obra, al contrario de la presente gestión gestión la que no hubo proyectos validados, lo que retrasó un poco el inicio de gestiones y obras.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En cuanto a los resultados en materia de seguridad, el presidente municipal señaló que si bien se ha tenido una disminución en la incidencia delictiva, se mantendrá la operatividad en conjunto con las fuerzas federales, con las que se ha trazado una puntual estrategia, para la vigilancia y proximidad en las más de 150 comunidades y 200 colonias salmantinas, por lo que invitó a la población a tener confianza en las autoridades, así como denunciar cualquier conducta ilícita que vulnere la tranquilidad ciudadana.