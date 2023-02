Matrimonios igualitarios deben ser derecho permanente: Fabio

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Luego de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmara un decreto para permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo a partir de enero de 2022 y hasta septiembre de 2024, en Celaya Fabio Mendoza y su pareja pudieron casarse sin mayores complicaciones, sin embargo, considera necesario que el Código Civil y la Constitución Política del Estado de Guanajuato sean reformados para que estas uniones sean un derecho permanente.

CONTRAE MATRIMONIO

Fabio, quien es un hombre trans de 28 años, platicó para la Organización Editorial Mexicana (OEM), que después de dos años de noviazgo decidió junto a su ahora esposa, Mariana Martínez de 21 años, que contraerían matrimonio el 27 de mayo de 2022 con una ceremonia privada rodeados de sus amigos más cercanos y, sobre todo, de sus familias, las cuales los han apoyado siempre.

MATRIMONIOS POR MES

Al igual que Fabio y Mariana, 28 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en mayo de 2022, seguido por marzo con 26, junio con 25, abril 23, febrero 22, julio, agosto, septiembre y noviembre 18 cada uno, octubre 16, enero 13 y diciembre cinco.

SE DEBE LEGISLAR

Comentó que el decreto firmado por el gobernador fue algo positivo para la comunidad LGBT+, sin embargo, considera importante que se analicen las iniciativas propuestas en el Congreso del Estado de Guanajuato, para que se convierta en un derecho permanente.

Recordó que antes de casarse “pensamos que sería un proceso muy difícil, porque nos habían comentado que teníamos que ir a la Ciudad de México o que podíamos mandar traer a un juez de otro lugar, pero esto era más complicado y caro. Afortunadamente, durante 2022, en Celaya y todo Guanajuato, pudimos ir al registro civil de nuestras ciudades para presentar la documentación correspondiente, sin complicaciones y sin requisitos extraordinarios”.

MODIFICACIÓN DE LEYES HA FAVORECIDO

Entre los beneficios que han tenido con las diferentes modificaciones a las leyes, mencionó, se encuentra la igualdad en el trato, la oportunidad laboral, el ser respetados y no discriminados. En este punto, destacó que desde hace años se identifica como un hombre trans, por lo que, su apariencia la cambió por la de un hombre, dejó de llamarse Fabiola y optó por ser nombrado como Fabio.

“La gente me conoce como Fabio, pero al saber que me llamo Fabiola se dan cuenta de que soy una persona diferente en mi vestir y sentir, saben que tengo otras preferencias y me respetan por ello. Pensé en la posibilidad de cambiar mi nombre oficialmente, pero es muy complicado, no solo es que te entreguen una credencial o una nueva acta de nacimiento, sino que son muchos los cambios que tendría que hacer que me resulta inviable”.

A pesar de esto, refirió que es importante que este trámite pueda realizarse no solo en la Ciudad de México o en ciertos municipios y estados del país, tal como Guanajuato Capital, sino en todo México, ya que “en todos lados existimos personas que no estamos a gusto con nuestros nombres, de cómo nos vemos a cómo nos llamamos, sería una buena opción que todos tuviéramos un acceso más cercano para poder facilitarnos este tipo de trámites”.

En el tema de la adopción, dijo, ya se tiene más esperanza, debido a que ya no es tan mal visto como antes y ahora una persona homosexual puede formar una familia tal y como lo haría una pareja heterosexual. En su caso, mencionó que tienen contemplado comenzar con un proceso de inseminación artificial y, posteriormente, piensan adoptar.

En 2022 se registraron 230 matrimonios igualitarios en Guanajuato.

Finalmente, envió un mensaje a todas las personas para que se den cuenta que las personas de la comunidad LGBT+ son buenas y no malas como muchos piensan, que les gusta trabajar, convivir y ayudar.

“Los invito a que se den la oportunidad de conocer a personas de la comunidad y se den cuenta que todos somos seres humanos, que nos gusta respetar a los demás, que nos respeten y nos gusta poder vivir libres”.

MATRIMONIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO

Finalmente, es importante mencionar que de los 230 matrimonios entre personas del mismo sexo registrados en el estado, el primer lugar lo ocupa el municipio de León con 66, le sigue Irapuato con 40, Guanajuato Capital con 20, Celaya con 17, Salamanca con 14, San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende con 10, Cortazar con siete, Valle de Santiago y Moroleón con cinco, Villagrán con cuatro, Silao, Comonfort y Apaseo el Alto con tres cada uno.

Apaseo el Grande, Huanímaro, Jaral del Progreso, Pénjamo y Acámbaro con dos cada uno , mientras que Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Tarimoro, Juventino Rosas, Jerécuaro, Dolores Hidalgo, San Felipe, Cuerámaro, Uriangato, Salvatierra, Pueblo Nuevo, San Luis de la Paz y San José de Iturbide con uno, respectivamente.

Lee también: