Luz verde a feria en el Ecoparque

Luego del amparo que promovieron integrantes del Ayuntamiento y ambientalistas para detener las obras de remodelación del Ecoparque, se llevó a cabo la audiencia de verificación en sus instalaciones a efecto de que la autoridad dictamine si existe algún daño o elemento que atente en contra de los recursos naturales del recinto; al respecto, Guillermo García Flores, secretario del Ayuntamiento, declaró que tras la diligencia se demostró que no existe tala o ecocidio alguno que impida se desarrolle la feria en el lugar, por lo que se estaría a la espera de un fallo a favor para continuar con la habitación de los diferentes espacios.

“Estamos en espera de que la jueza resuelva la suspensión (…) se quedó sorprendida porque nos dijo literal que ella, obviamente son instancias de buena fe, es como los jueces de oralidad si uno le dice que no les están pasando la pensión, inmediatamente la conceden, es una cuestión de trámite, eso pasó con esta suspensión provisional, nosotros estamos en espera de que se levanté está situación”, indicó el funcionario.

En este sentido explicó que el amparo se fundó en dos situaciones como la tala de árboles, así como la explotación de recursos naturales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que determinó no existe tala en el Ecoparque.

“No hay ninguna tala de árboles, nosotros cuando recibimos el Ecoparque contaba con más tres mil árboles, nosotros hicimos un censo y tenemos identificado dónde se encuentra cada uno de los árboles, precisamente para no molestarlos, hemos sembrado más de 800 árboles en el puro Ecoparque, entonces de entrada decir que estamos talando árboles es una mentira; elevaron denuncias ante la Profepa sobre explotación de recursos naturales y forestales, lo cual dijo la Profepa no existe esta situación, también en la Procuraduría de Medio Ambiente entregamos los documentos de que no hay ninguna tala”, explicó.

A pesar de ello, el Secretario del Ayuntamiento indicó que de acuerdo a los protocolos jurídicos la jueza otorgó la suspensión basada en los supuestos de los funcionarios y ambientalistas, situación que se demostró a través de una audiencia en las instalaciones del Ecoparque no existe daño alguno a los recursos del lugar.

“ En su momento se hizo la verificación de que no existe ninguna tala de árboles, la otra parte es supuestamente un ecocidio basado en que se está haciendo un desmantelamiento de lo que ellos llaman un lago, esto no es un lago, es un estanque que está mal planeado, mal ejecutado y que no ha funcionado (…) que en su momento no hubo un pronunciamiento de estos ambientalistas cuando se llenó con aguas negras”, concluyó.