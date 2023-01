Poco factible Ecoparque para albergar Feria 2023

Los representantes de las comisiones de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Ayuntamiento determinaron como inadecuadas las instalaciones del Ecoparque para realizar la feria en Salamanca; tras argumentar que esta reserva ambiental pudiera verse afectada en sus 19 hectáreas, aún así se han iniciado algunos trabajos en su interior como el retiro del recubrimiento de polietileno del lago, a pesar de ello el tema aún no se ha planteado en las diferentes comisiones del ayuntamiento.

En este sentido, Luis Adrián Peña Gómez reconoció la intención del presidente municipal, César Prieto, sobre el desarrollo de estas fiestas que siempre han sido una tradición. “No hemos visto de manera oficial dónde y cómo, sin embargo, sí está la intención, pero no nada más es la intención, sino es cómo ya irlo planeando; hasta el momento no sabemos esa ruta que se está siguiendo, urge y es parte de lo que nosotros estaremos trabajando y solicitando (…), habrá que revisarlo, el Ecoparque tiene sus características para las que fue creado, sigue siendo un pulmón muy importante, habrá que ver si da para eso, obviamente cuidando la infraestructura que sea un lugar adecuado para lo que realmente se pretende y si no empezar a buscar alguna otra alternativa”, puntualizó.

Respecto a la opción de que se adquiera un predio para albergar la feria, el funcionario consideró que esta opción sería la ideal, ante la identidad cultural y potencial económico que representa. “Yo creo que Salamanca se lo merece, es importante para poder continuar con etas festividades que son importantes que generan identidad y desarrollo económica”.

Por su parte, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, titular de la comisión de Medio Ambiente, indicó ha recibido algunas inquietudes de parte ambientalistas, ante la incertidumbre de daños potenciales que podrían generarse en esta reserva principalmente la tala de árboles; por lo que aclaró que no es que se encuentre en contra de que se realice este evento, sin embargo, dijo que se tiene que realizar un estudio detallado de las condiciones generales del lugar, así como de las adecuaciones que puedan requerirse y los posibles efectos de estas, por lo que consideró este lugar no sería el más viable para ello.

Remueven membrana

A partir de este lunes, empleados municipales comenzaron a desinstalar el recubrimiento de polietileno del lago para rellenarlo con material pétreo, mismo que aparentemente será compactado en su totalidad de cara a la organización de la feria; en cuestión de espacios de estacionamiento el municipio iniciará los procesos de reversión de la donación de dos predios frente al Ecoparque, los cuales tienen una extensión aproximada de ocho mil metros cuadrados, los cuales podrían ser utilizados para este fin.