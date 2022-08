Loma de Flores, la comunidad que fue convertida en cementerio clandestino

En los últimos dos años, Loma de Flores pasó de ser una tranquila comunidad rural salmantina, que hasta entonces era sólo famosa por su aguerrido equipo de fútbol en los torneos amateurs, a convertirse en un auténtico cementerio clandestino del crimen organizado.

En las dos últimas semanas, en Loma de Flores han sido encontradas por lo menos 14 personas enterradas en fincas, pero en los últimos dos años en esa comunidad han sido encontrados al menos 30 cuerpos, la mayoría de personas que contaban con un estatus de desaparición.

La comunidad está ubicada en los límites de Irapuato y Salamanca y sus habitantes han vuelto a vivir la incertidumbre que tuvieron hace dos años, cuando se enteraron que en esa zona operaba un grupo de la delincuencia organizada que operó y usaba fincas como casas de seguridad y también para enterrar a personas que habían privado de la libertad; a finales de octubre de 2020, cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron rescatados con vida de una finca de Loma de Flores y en donde fueron detenidas siete personas que presuntamente formaban parte de un grupo delincuencial.

Lugareños recordaron que a mediados del pasado 2020 a un par de calles del lugar donde fueron realizados los últimos hallazgos, ya habían sido localizados cuerpos enterrados, de igual forma, estos se encontraban al interior de una finca abandonada, desmembrados y enterrados.

El miedo a represalias invade a quienes viven cerca, aunque más de una persona admitió haber visto personas sospechosas en las calles, sobre todo durante las noches, ante la presencia de estos o en caso de cualquier hecho, niños y adultos se refugiaban en sus hogares hasta que todo pasara, pues no querían saber nada debido al temor de que esto les traiga problemas en el futuro.

En la actualidad, la presencia de policías, militares y ministeriales no es algo nuevo para los habitantes de Loma de Flores, inclusive el trabajo con maquinarias pesadas por parte de los agentes de la FGE no les causa más curiosidad, el ritmo de vida no se detiene con las labores investigativas ni las de buscadoras.

COLECTIVOS CREEN QUE HAY MÁS VÍCTIMAS

Mientras tanto, para las buscadoras estos hallazgos significan una labor sin final, pues un hallazgo lleva a otro y todo apunta a que podría haber más víctimas enterradas, la única esperanza que tienen es la denuncia ciudadana anónima que las ha llevado a diferentes puntos donde han tenido resultados positivos.

La brigada de búsqueda independiente, conformada por buscadoras de colectivos Hasta Encontrarte y Una Luz en mi Camino, han convertido las labores de búsqueda en su día a día, enfrentándose a falta de recursos, las inclemencias del clima y otros factores de riesgo con la firme misión de devolver a casa a los cientos de desaparecidos en la ciudad y el estado.

“Hemos obtenido resultados positivos, pero todo está por partes, en ocasiones vemos que de algún cuerpo falta alguna extremidad y seguimos buscando, luego abrimos otro agujero en la tierra y salen más restos, hasta ahora en un solo punto hemos localizado ocho más los que ya habíamos encontrado en los otros lugares”, comentaron las buscadoras.

Las buscadoras han dado seguimiento a cada hallazgo realizado en el estado para que las familias afectadas por el delito de desaparición forzada no se vean revictimizadas, blanco de extorsiones u otras situaciones que hacen más difícil obtener la información de las personas que han sido localizadas sin vida.

“Hasta ahora no hemos localizado a ningún familiar de nuestro colectivo, pero de igual forma nos sentimos felices de poder regresar a alguien con su familia, de saber que hoy varias familias van a poder descansar de nuevo y saber de los suyos, es un sufrimiento que todas aquí compartimos y no nos vamos a detener hasta cumplir la promesa de encontrarlos a todos”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En cada sitio del hallazgo de los 14 cuerpos fueron recabadas también algunas prendas de hombre y mujer, de las cuales colectivos llevan registro, así como de algunos tatuajes visibles en los cadáveres, los mismos son difundidos a fin de que personas que busquen a familiares fuera del estado puedan tener más pistas sobre si se trata de la persona que buscan, de ser así, con los números de carpeta de investigación que también hacen de conocimiento público, los interesados pueden acudir a la FGEG, esta es una de las formas en que las buscadores de la brigada independiente ayudan a otros que comparten con ellas el mismo dolor de la desaparición de un ser querido.

Mientras tanto, en Loma de Flores la incertidumbre convive con los habitantes de la comunidad, quienes creen que hay más cuerpos enterrados, pues ellos vieron cómo llegaban hombres armados, pero para ellos lo mejor fue callar, con tal de evitar que algún familiar pudiera ser la siguiente persona que ahí pudieran enterrar.