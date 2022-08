Fosas Clandestinas una realidad de Guanajuato

Luego de haberse detectado una fosa clandestina en la que se localizaron los restos de al menos 13 personas en la comunidad Loma de Flores, se ha dado a conocer que en Salamanca existen 29 lugares en los que pudieran encontrarse restos óseos, lo que refleja la realidad que vive la entidad luego de que hasta hace pocos años se negara y especulara sobre su existencia, este 2022 registró el hallazgo de 52 fosas en Guanajuato al menos en el primer semestre.

“Oficialmente no había, sin embargo, existía la posibilidad porque Salamanca es un municipio que es el centro del estado, un estado que desafortunadamente está viviendo un tema de violencia muy grave que esperemos ya vaya a la baja, sin embargo, no podíamos creer que no existiera este tipo de fosas se da en la comunidad Loma de Flores donde se encuentran hasta el momento una cantidad de cuerpos que desafortunadamente perdieron la vida a manos de la delincuencia”, externó el presidente municipal César Prieto.

Durante el período de enero a junio de 2022, el registro estatal de personas desaparecidas acumuló 758 reportes de personas desaparecidas, de ellas 434 permanecen en calidad de desaparecidos, en este mismo semestre, se realizaron 116 búsquedas en campo, se encontraron 52 fosas clandestinas y en 274 pozos se realizó sondeo.

Estos resultados son derivados de acciones en campo entre los integrantes de los 17 colectivos del estado y autoridades; Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Protección Civil y la Procuraduría de Derechos Humanos.

Respecto a los últimos resultados generados en la comunidad Loma de Flores, el mandatario salmantino dio a conocer aún no se ha tenido acercamiento con personal de la Fiscalía a efecto de compartir los mismos, sin embargo, aseguró que este tendrá que darse, aunado a que aún faltan por realizar búsquedas en al menos 29 puntos distribuidos principalmente en la zona sur de Salamanca.

En cuanto al trabajo que realizan las buscadoras salmantinas César prieto opinó que, “el tema de las personas desaparecidas es muerte en vida, ellos ponen sus recursos, son gente que de repente no tienen nada porque siguen pagando para poder encontrar a sus familiares o conocidos y el apoyo que se les va dar ahorita es en relación a la capacitación que se había tenido, nosotros vamos hacer un acompañamiento para ver de qué manera podemos reforzar esta parte”.