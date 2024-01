Llega otra solicitud de renovación de mandato al congreso local

GUANAJUATO, Gto.- La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato, recibió una solicitud de revocación de mandato del Ayuntamiento de Purísima del Rincón.





Denuncian a Salvador Cruz Villegas, por no acudir a las sesiones.





La solicitud es para quitar del cargo al regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Cruz Villegas, debido a que presuntamente no acude a las sesiones de Ayuntamiento.

La presidenta de la comisión dijo que, lo que les corresponde, es realizar el examen para que se abra el nuevo procedimiento de investigación y sea la comisión de Responsabilidades quien inicie esos trabajos.

“Los motivos, como en la mayoría de los casos, es por la misma causa, por las faltas, por ausentarse de sus labores, el tema principal es la no asistencia a las sesiones, como ocurre con los diputados, si hay legisladores faltistas se les descuenta la dieta, pero te levanta un proceso de revocación de tu cargo (...) en Ayuntamientos usan este mecanismo que te permite la ley para tener una eficiencia de los regidores que integran Ayuntamiento”.





Son cinco solicitudes de revocación las que ha recibido el Congreso local.





Cuestionada sobre si es alarmante el incremento de solicitudes de renovación de mandato que se han tenido en la actual legislatura 65, Bermúdez Cano dijo que no pues, al contrario, mencionó que es positivo que los funcionarios municipales no omitan la falta de trabajo de algún edil.

“Que no dejen al olvido el que no se presente un regidor o regidora y que no hagan el trámite debido, es un hecho de responsabilidad, de que sí le den trámite y como diputados atender y estudiar el tema y en su caso, revocar el mandado”.

También se le preguntó sobre que este mecanismo esté siendo utilizado como una herramienta política, pues ha sido la oposición quien denuncia esos casos.









En respuesta, la diputada recordó que ambas partes tienen el derecho de audiencia durante la investigación, tanto el denunciante acude con sus pruebas, como el señalado también.

“Participaron en el proceso de elecciones para llegar al cargo y la ciudadanía, que somos todos, se confía en ellos, se les otorga el respaldo con recurso público y que no cumpla con sus obligaciones es el tema alarmante, pero no el que lo usen, porque para eso está”.

Finalmente, comentó que entre el proceso también está la muestra de pruebas de ambas partes, como videos y documenten que acrediten la denuncia hecha, así como la defensa podrá mostrar evidencia a su favor.









Con esta solicitud de revocación de mandato, ya suma un total de cinco trámites de esa naturaleza que recibe el Congreso local.

De las que han sido aprobadas, para revocar a los ediles, destaca el caso del regidor de Nueva Alianza en el municipio Ocampo, Antonio “Cuño” Martínez; también el de María Llerena Nieto Olvera, regidora por el PRI de Santa Catarina; así como el regidor del PRI Rodrigo Ignacio Martínez Pérez. Está en trámite la solicitud de revocación de mandato contra el regidor por Morena en Coroneo José Alberto Chaparro Sánchez.