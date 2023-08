Llama Paulo Bañuelos a municipio evitar politizar apoyos al campo

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDAyR), hizo un llamado a la administración municipal encabezada por César Prieto Gallardo, a no politizar la entrega de apoyos a los campesinos y aseguró que, existe un abandono hacia el sector campesino por parte del gobierno federal.

“En Salamanca hay que tener los ojos bien puestos, porque no se valen que se esté politizando tanto la entrega de apoyos para el campo, tantas banderas que están aquí, no entiendo porque se hace esto, cuando el único gobierno que nos está apoyando a los salmantinos es el gobierno del estado, el gobierno federal ni a los que son del mismo Instituto político les dan”, aseveró el funcionario estatal, durante el evento de entrega de fertilizantes en Salamanca.

Gobierno estatal se ha enfocado en brindar apoyo al campo.

Destacó, la falta de apoyo en el tema del campo a Guanajuato y el resto del país y reiteró que ha sido el estado el encargado de ayudar a los campesinos de los 46 municipios, en las peticiones que realizan como la tecnificación del campo, riego por goteo, compra de tractores y la comercialización de sus granos.

“Yo veo muchas banderas en ningún municipio hacemos eso, es como si yo trajera la gente con banderas azules, no se vale no estamos en campañas, estamos trabajando por la gente (...). La gente del campo es muy astuta, precisamente porque lo está padeciendo y no es justo que los fertilizantes que entrega el gobierno federal solamente lleguen a Oaxaca o Chiapas estados que no son productivos a diferencia de Salamanca y es aquí donde deberían de apoyar”, manifestó.

Derivado de la falta de financiamiento por parte del gobierno federal al estado de Guanajuato, de las 400 mil hectáreas para la siembra de cultivos de temporal, solamente 225 mil lograron asegurarse.

Asimismo, indicó que el gobierno federal, retiró al estado el apoyo de 60 millones de pesos que se utilizaban para apoyar al campo guanajuatense, por lo que, ahora la tarea de apoyar a este sector recae totalmente en el estado.