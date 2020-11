Llama Obispo a no peregrinar durante pandemia

Ante el cambio de semáforo de reactivación económico a partir de este lunes, en donde el estado regresará al color naranja, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la feligresía a no realizar peregrinaciones para evitar más contagios y dijo que desde casa se puede hacer la oración, tal como se ha venido proponiendo desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Enrique Díaz Díaz dejó en claro que la Diócesis de Irapuato siempre ha manifestado que no deben realizarse peregrinaciones y si éstas son realizadas, que se respeten las medidas sanitarias, pero señaló que en ningún momento se ha hecho promoción para llevarlas a cabo.

“Siempre hemos estado diciendo, recomendando que no se hagan las peregrinaciones, que traten de hacer de cada hogar un templo que nos pidió la Virgen de Guadalupe, pero no podemos a veces cerrar o prohibir alguna peregrinación, nada más recomendamos que se hagan con todas las medidas, cada municipio va viendo y tomando determinaciones, pero a nivel Diócesis hemos pedido que cuiden mucho la proporción para la asistencia a las celebraciones, que procuren que no haya peregrinaciones y conglomeraciones masivas y seguimos invitando a toda la ciudadanía a tomar muy en serio las recomendaciones sanitarias”.

Enrique Díaz Díaz dijo que por lo que toca a las medidas en los templos, éstas se mantendrán con el 25% de la asistencia, con la aplicación de medidas como aplicación de gel, uso de tapetes sanitizantes y la sana distancia.

Además, exhortó a la feligresía a hacer consciencia, pues muchos han relajado las medidas y ello ha devenido en aumento de contagios.