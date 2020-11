Candidaturas para mujeres deberían ser una convicción y no obligación: Obispo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, consideró positivo que partidos como Acción Nacional hayan determinado otorgar candidaturas a mujeres, pero dijo que esto no debería ser por una regla de cuotas, sino algo que ya sea habitual para reconocer el trabajo de ellas.

En rueda de prensa previo a la misa dominical que encabeza en la Catedral de Irapuato, dijo que el dar candidaturas sólo por obligación es equiparable “como cuando tenemos que celebrar el Día de la Madre como para acordarnos que tenemos mamá” y dijo que eso debería ser algo natural y que brotara de la capacidad y del lugar que se le va dando a la mujer en la sociedad.









“Yo siento que todavía estamos en una etapa en la que necesitamos forzar el reconocimiento a la personalidad y al genio de las mujeres y que se han hecho estos mecanismos que no deberían de ser, porque no debería de ser que alguien sólo por ser mujer sea la candidata, sino por las cualidades; sin embargo, es cierto que todavía hay mucha discriminación en muchos de nuestros ambientes y que no se le da el lugar a la mujer, entonces ojalá que sea una experiencia positiva, creo que hay mujeres muy capaces, no sabemos todavía a quién propongan para Irapuato o para otras ciudades donde se ha propuesto que sea mujer”, dijo el Obispo de Irapuato.

Enrique Díaz Díaz señaló que sería muy positivo que a partir de esta experiencia “ayude creando mayor consciencia en el reconocimiento del trabajo de la mujer”.

Enrique Díaz Díaz también aprovechó para mandar un mensaje a todos los aspirantes a un cargo público a que centren su mensaje en presentar propuestas para resolver los problemas sociales actuales y no para atacar y denostar a sus contrincantes.

Puso como ejemplo la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, en la que dice que “un individuo puede ayudar a una personas necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad: la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político, cuya alma sea la caridad social”.

“La frase del Papa a mí se me hace como muy oportuna, tenemos que abrir el corazón al otro.

“Yo entiendo una contienda política, pero es un adversario político, no es un enemigo, podemos luchar políticamente por ganar, pero no generar estos odios y divisiones que a veces se profundizan entre la gente sencilla, los votantes, y que entre los líderes después tan tranquilos se dan la mano, pero que quedan fracturas muy fuertes.

“Ojalá que las campañas estén más en proponer que en destruir al adversario, que estén más en buscar soluciones a tantos y tan graves problemas que tenemos que en acusaciones que sí destruyen al otro, pero que no van construyendo una nueva sociedad.