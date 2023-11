Llama Congreso local a la Federación a inyectar más recursos al Fostaseg

GUANAJUATO, Gto.- En sesión del Pleno del Congreso de Guanajuato, se aprobó un exhorto hacia el gobierno federal para que se destinen más recursos para el Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.





Auditorias no deben hacer que desaparezcan fondos.





Esto generó una discusión entre diputados del PAN y Morena, pues mientras Acción Nacional recordó que es necesario atender a las policías municipales, Morena sostuvo que el Fondo operaba con un sin fin de irregularidades.

El legislador Jorge Ortiz Ortega, recordó que hoy, debido al abandono del gobierno federal, los municipios tienen que pagar sus propios exámenes de Control y Confianza.

Además, por la falta de recursos, hay municipios que están carentes en infraestructura, en armamento, en contar con manuales y reglamentos, así como con más patrullas y equipamiento, por lo que se necesita del Fondo para que mejores sus condiciones.

“No estoy en desacuerdo sobre que hay que trabajar en las situaciones de desarrollo social, educación, cultura y trabajar por las familias, claro que es importante, pero también se ocupa para la cuestión reactiva y que las corporaciones municipales estén a tono, porque los municipios tienen el contacto directo con ciudadanía”.





Policías municipales requieren de apoyos.





Ortiz Ortega reiteró que la solución no es eliminar los fondos económicos de apoyos solo porque se auditan y hay observaciones, lo que se tiene que hacer es fortalecer los mecanismos de uso, pues los municipios no pueden subsanar todo con ingresos propios o recursos de participaciones.

En su mensaje, la diputada panista Margarita Rionda Salas, expresó que no se puede negar un presupuesto tan importante como lo es para la seguridad, por lo que el exhorto a la federación es para que atienda a todos los municipios del país, no solo a los de Guanajuato, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las acciones necesarias para que regrese el FORTASEG.









“No hay que negar el presupuesto a los policías, tienen salarios bajos y no apoyos, no hay patrullas ni armamento (...) como sociedad, no podemos ser ajenos a la realidad cotidiana de nuestros policías municipales... en ellos recae la obligación de salvaguardar nuestra vida e integridad física y nuestro patrimonio", puntualizó.

Por parte de Morena, defendió la decisión del gobierno nacional al eliminar dicho fondo, pues a decir del diputado Ernesto Prieto, se encontraron múltiples irregularidades, entre ellas era que el presupuesto se usaba para otros conceptos, como para gasto corriente, y no para la seguridad.

El exhorto fue aprobado por mayoría de votos en el Congreso local.