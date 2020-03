Limpian bordo del Río Lerma

Personal de Parques y Jardines comenzaron con labores de mantenimiento al bordo del rio Lerma que se ubica sobre avenida cazadora en donde realizaron la poda de árboles y arbustos, así como el retiro de maleza y hierbas silvestres.

Personal de parques y jardines realizaron la limpieza del bordo ubicado sobre avenida cazadora en el que retiraron la maleza y hierba que genera criadero de moscos, actividad que realizan previo a la temporada de lluvias para que no se generen insectos y así proteger a la población.

El tramo que contempla la calle paseo río Lerma desde los puentes gemelos hasta el ecopuente también fue limpiado con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la ciudad, previo a las celebraciones de semana Santa donde al igual se retiro maleza, basura, higuerillas y basura.

Ante estas acciones se pide a la oblación colaborar para la conservación de estos espacios no arrojando basura, ni maleza. Evitar dejar escombro ya que este material no se retira por parte de la dependencia, así como no dejar animales muertos que provocan malos olores y problemas sanitarios mayores.