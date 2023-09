Las enchiladas mineras son una tradición en Guanajuato Capital

GUANAJUATO, Gto.- Con el crecimiento turístico que tuvo la ciudad de Guanajuato hace unos cuarenta años, dio origen a las enchiladas mineras, expresó Juan Manuel Godínez Segoviano quien cuenta con una experiencia de cerca de tres décadas en preparar todo tipo de alimentos en el mercado Hidalgo de esta capital.

En entrevista para la OEM, que concedió en su hogar, el conocido locatario que inició sus ventas en el giro de frutas y verduras y que siguió los pasos de su abuelo Agustín Segoviano y su padre José Godínez que comenzaron en 1918 en el mercado Hidalgo, ocho años después de que entró en funcionamiento este centro de abasto, y en 1964 heredaron un puesto de abarrotes en este centro de abasto.

Su padre tuvo la oportunidad de conocer a la Reina Isabel II quien visitó el centro de abasto durante su visita a la ciudad de Guanajuato. Ella estuvo desde el 24 de febrero al primero de marzo de 1975 en el país y visitó los estados de Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, ciudad de México y Veracruz. El 27 de febrero llegó a la capital del estado.

Además, la familia Godínez Segoviano fue de las primeras que arrancaron las actividades en el mercado Embajadoras cuando instalaron un puesto de dulcería y de abarrotes en el interior y en el exterior, donde se encuentra Queta, quien vende unas ricas gorditas con diversos guisos, tenían otro puesto.





Esta rica comida es solicitada por turistas y ciudadanos de esta localidad en fechas históricas como en las fiestas patrias, en festejos patronales o hasta incluso en cenas de fin de año.





Pero Juan Manuel Godínez recuerda que no solamente se dedicó a ser comerciantes, también fue trabajador en 1973 en lo que antes se conocía como la Junta Local de Caminos del Estado como ayudante de chef con su hermano, quien laboraba en esa época en la Venta Vieja de Don Quijote que estaba antiguamente en la plazuela de Cata.

Dijo que un ingeniero de la desaparecida dependencia de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), le gustó la sazón y los contrató para dar el servicio a los trabajadores de las oficinas de Obras Públicas y “lo dimos por cinco años”.

Cuando se casó se volvió a regresar a la frutería al mercado Hidalgo y de elaborar la comida ya cuenta con 26 años de preparar las comidas caseras entre ellas, las enchiladas mineras, enchiladas porfirianas, enchiladas verdes, enchiladas potosinas, enchiladas suizas, chiles rellenos, carnes asadas con sus complementos.

Con respecto a la elaboración de las enchiladas porfirianas, comentó que su contenido es similar a las enchiladas mineras, pero a las primeras no les pone lechuga y sí tiene alta demanda de los comensales.

A las porfirianas les pone ensalada y carne de cerdo cocinada como carnitas y alrededor bañada con mole natural hecho en casa y quedan muy bien.

“Las enchiladas mineras no pican y dentro de las tortillas llevan cebolla y queso, pero mucha gente no come cebolla y por eso solo le agrego queso, lleva su lechuga, papas, zanahoria y le doy una opción al cliente para incluirle pollo, carne asada o se puede poner un bistec de res”.

Las enchiladas verdes van rellenas de pollo, van en salsa verde y les agrego arroz, frijoles refritos o espagueti, su pan con lechuga y queso crema arriba; las suizas van entomatadas y se le da otra sazón y las potosinas son similares a las mineras, nomás van guisadas de diferente manera, pero son igual con chile guajillo que no pican.

Recordó que “antiguamente en la casa de nosotros los guanajuatenses de hace unos cincuenta años, se les llamaba solamente enchiladas, que son color rojo, y luego se cambió a enchiladas mineras debido al auge de la llegada del turismo”.

Hay una gran variedad de comidas que prepara y antojitos mexicanos como los pambazos enchilados con chorizo y crema y bañado con salsa o las guacamayas, pero también prepara desayunos.





Conocido internacionalmente





“Soy conocido como la lonchería del chino, estoy en una página y tengo la fortuna que hace algunos años unos japoneses comieron conmigo y me recomendaron como muy buenos alimentos y saludables en una página de google”, presumió.





El comerciante Juan Manuel Godínez Segoviano narra su experiencia que tiene por tres décadas de ofrecer sus alimentos en el mercado Hidalgo.





Juan Manuel Godínez refirió que también otros turistas que radican en Estados Unidos, salió una publicación en un periódico de aquél país donde de igual forma hacían la recomendación porque los alimentos que prepara tienen muy buena sazón y muy buena presentación y con precios justos.

El comerciante capitalino actualmente vive en su casa con sus esposa y acompañado de una de sus hijas y nietos porque ya no asiste al mercado Hidalgo por tener un problema de salud.





Es Patrimonio Cultural Intangible





Las enchiladas mineras han cobrado fama y son reconocidas como el platillo típico del pueblo de Guanajuato, sostuvo el historiador y maestro Eduardo Vidaurri Aréchiga. Este suculento platillo se puede comer ya sea durante fiestas patronales, para la noche del Grito de la Independencia, para algunas fiestas particulares o inclusive para la cena de fin de año, en algunas ocasiones.

Hay que mencionar que las diversas expresiones gastronómicas de Guanajuato han permitido reconocer que al estado se le haya declarado Patrimonio Cultural Intangible como lo refiere el libro titulado “Guanajuato A través de la Cocina” elaborado por el gobierno del estado, externó por su parte, el cronista de la ciudad, Vidaurri Aréchiga.

En este texto, el secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel externo que desde tiempos prehispánicos el estado de Guanajuato ha sido testigo de manifestaciones y tradiciones populares, civiles y religiosas.

En cada uno de estos rituales, la gastronomía ha jugado un papel muy importante, en el que Guanajuato se ha distinguido por su diversidad en el arte culinario. Los aromas, texturas, colores y sabores de los platillos guanajuatenses están llenos de historia, símbolos y misticismo, afirmó.