Laborar en condiciones infrahumanas: la realidad del llamado “sueño canadiense”

Valle de Santiago, Gto.- Para muchas personas, migrar para trabajar en Estados Unidos o en Canadá es uno de los objetivos de vida más fuerte. Quieren vivir el llamado “sueño americano” o el “sueño canadiense”; sin embargo, no siempre quienes migran para laborar en el extranjero lo hacen en condiciones óptimas, algunos padecen tratos inhumanos, muy parecidos a una escalvitud moderna.

El director de la organización denominada Conseil Migrant, Carlos Rojas Salazar, comentó que es preocupante la situación que viven los trabajadores mexicanos que laboran en Canadá. En entrevista con El Sol de Salamanca, comentó que de los casi 100 mil mexicanos que se encuentran en ese país, alrededor de 10 mil son originarios del estado de Guanajuato, en donde hay personas oriundas de los municipios de Jaral del Progreso y de Valle de Santiago.

Carlos Rojas Salazar representante de Conseil Migrant.

“Hay muchos grupos que les dicen que se los van a llevar con papeles, pero al final los tratan mal y viven en condiciones deplorables, por lo que es importante que la gente investigue primero a dónde van a acudir, cuáles son las condiciones de su vivienda, quién les pagará la renta, cuánto dinero les van a pagar y qué es lo que van a comer, al igual que las horas que van a trabajar durante el día, ya que algunos laboran hasta 14 horas, con sueldos muy, muy bajos”, comentó.

Cada año se tienen registrados a un promedio de un millón 500 mil personas que laboran como trabajadores agrícolas en todo el país de Canadá y otros se dedican a trabajar en el sector de servicios, de los cuales alrededor de 60 mil son mexicanos. La población indocumentada es la que les preocupa, ya que han detectado que 10% de las solicitudes de asistencia son originarios de Guanajuato, explicó el líder migrante.

Los trabajadores migrantes viven en casas que están en mal estado.

Además, en la zona cercana a la ciudad de Montreal tienen registrados a alrededor de dos mil trabajadores temporales.

Entrevistado vía telefónica, Carlos Rojas Salazar comentó que les prometieron cosas que no les iban a cumplir, como darles un permiso legal para trabajar en Canadá. Sin embargo, al llegar a ese país, se dan cuenta que no les van a dar todo lo que pidieron, sino que tienen que pedir refugio, lo que es triste para ellos, ya que hay muchos grupos de personas que se los llevan de diferentes ciudades de Guanajuato con engaños y les dicen que les van a dar trabajo bien pagado, casa y comida, lo cual al final no es cierto, ya que los tratan como esclavos.

Pide que intervenga la Secretaría del Trabajo

Ante dicha situación, el director ejecutivo de la organización Conseil Migrant (Consejo Migrante) comentó que ante la inminente imposición de Visa a mexicanos, Canadá deberá trabajar con la Embajada en México y con organismos internacionales para instaurar un puente humanitario para quienes necesiten el refugio; explicó que puedan aplicar desde México y que les informen todos los detalles para poder trabajar de manera legal en ese país.

Las casas en ocasiones tienen problemas con las instalaciones eléctricas.

Además, dijo que medio millón de trabajadores se han beneficiado del programa de trabajadores temporales durante varios años que han acudido a laborar a ese país, por lo cual el titular de la secretaria del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, celebró los 50 años de la creación del programa, que de acuerdo al funcionario federal, se ha convertido en un referente de política migratoria, ordenada y regular.

Por este motivo, Carlos Rojas criticó a los funcionarios, ya que tanto Marath Bolaños como la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, están enterados de los malos tratos y de los abusos a los trabajadores agrícolas y hasta la fecha no han hecho nada al respecto.

Los problemas se han incrementado

Los problemas se han incrementado desde el año 2019 a la fecha, por lo que buscan que el gobierno federal solucione dicha problemática, ya que desde su oficina que tienen en Montreal buscan alternativas a la situación que enfrentan actualmente muchos mexicanos en ese país.

“Nosotros estamos al pendiente de todas las situaciones que ellos enfrentan, por lo que están sometidos los trabajadores a una esclavitud moderna, por lo que urge que nos atienda el gobierno federal de México y que busque soluciones al respecto”, refirió.

Carlos Rojas comentó que en la organización Conseil Migrant tienen trabajando desde 2018 para atender a los migrantes que llegan a trabajar a Canadá con un contrato cerrado, por lo que cuando arriban a este país, se dan cuenta que todos los contratos están en inglés y después se enteran que están sometidos a muchas horas de trabajo, viven en casas donde sufren abusos, hacinamiento y trabajan más de 14 horas al día.

De acuerdo con Carlos Rojas Salazar, al año en ocasiones llegan a Montreal, Canadá, alrededor de 40 mil trabajadores mexicanos, de los cuales un alto porcentaje son originarios de Guanajuato, en donde la mayoría no hablan inglés ni francés y están sometidos a casas donde sufren abusos y trabajan muchas horas a la semana.

Dio a conocer que actualmente algunos de los trabajadores migrantes que laboran en Canadá no tienen cocinas adecuadas para preparar sus alimentos, no tienen botes para tirar la basura afuera de sus viviendas y las casas están dañadas, además de que hay mala ventilación, no tienen privacidad y están encerrados en cuartos donde hay espacio para dos personas y meten hasta a ocho personas.

El programa inició en 1964

Carlos Rojas aseguró que esta situación también lo viven los trabajadores temporales que laboran en Quebec, en las provincias marítimas, principalmente en Vancouver y en Alberta.

El representante de los migrantes en Canadá recordó que el programa inició desde 1964, cuando Estados Unidos cerró el programa Brasero, ya que el líder César Chávez había hecho diferentes propuestas para que los trabajadores migrantes ya no fueran discriminados y que recibieran un mejor trato.

Luego, el gobierno de México firmó un convenio con el presidente de Canadá en 1974 y en ese año fueron 270 trabajadores mexicanos los que fueron a territorio canadiense, mientras que en 2023 el número aumentó a 40 mil trabajadores quienes laboran en el campo.

Carlos Rojas criticó dicho incremento de trabajadores mexicanos. “El gobierno de México, en lugar de pedir que mejoren las condiciones de los trabajadores, abrió más plazas para los interesados, sin importarles la manera en la que viven. Tampoco se han creado las condiciones en México para que la gente no se vaya y eso es un doble discurso que tenemos que decirlo como es”.

Desde el año 1999 Carlos Rojas ha defendido a los migrantes

Carlos Rojas-Salazar es un “migrante de tiempo completo” y un profesional de la migración en Norteamérica desde 1999. Es fundador y director ejecutivo de Conseil Migrant (Consejo Migrante en español), organización sin fines de lucro cuyo objetivo es empoderar a los migrantes y darles voz mediante la facilitación de información relativa a temas de salud, bienestar acción comunitaria y la formación cívica.

Ha guiado brigadas de intervención y participado en estudios relacionados con las caravanas migrantes en México, la integración de la diáspora haitiana en Tijuana, la visibilización de las comunidades refugiadas e indocumentadas en Canadá y Estados Unidos, la comunidad venezolana en Colombia y la facilitación del acceso a servicios de salud para la población en estatus precario en Canadá.

Al inicio de la pandemia, Carlos Rojas lideró junto con el equipo de Conseil Migrant y científicos, médicos y epidemiólogos de universidades en Suecia, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Canadá la campaña de divulgación de información certificada sobre la Covid-19, para informar y empoderar a comunidades migrantes en más de 30 países.

Rojas Salazar presentó ponencias sobre la situación de la frontera México-USA post 9/11 en congresos de la Asociación Europea de Escuelas de Planeación en la Universidad de Tesalónica en Volos, Grecia, y sobre sistemas binacionales de salud como una forma de detonar desarrollo de calidad en la frontera México-USA, en La Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Además, trabajó como miembro del Servicio Exterior Mexicano en el área de protección en Tucson, Arizona, en el departamento de Comunidades en Seattle, Washington y como administrador en la Delegación ante la OCDE en Paris, Francia. También ha guiado al equipo de investigación en salud de los migrantes con la Universidad de Montreal, ha fungido como encargado del componente medioambiental para el plan maestro de Gong-Hua en China, y ha fungido como representante y encargado de atención a la comunidad francófona para la zona central de Alberta, Canadá.

Además, en 2006 participó en el proceso electoral como candidato migrante por el distrito XXVI local en la Ciudad de México.