La SSG tiene registrados 130 casos de dengue en la entidad

GUANAJUATO, Gto.- 130 casos de dengue tienen detectados la Secretaría de Salud en Guanajuato hasta el momento, dio a conocer su titular Daniel Alberto Díaz Martínez.

“Esto no es más que una lección que nos está poniendo el medio ambiente y que hoy representan los cambios climáticos, el principal riesgo para la salud de los seres humanos”, admitió.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que la mayoría de las personas ya se recuperaron y solamente catorce casos no se han dado de alta actualmente.

Dijo que hoy en el país hay 23 mil casos, “es algo inédito, estamos por debajo de la tabla y se sigue trabajando con las brigadas en cada municipio”.

Precisó que la lluvia y el calor son los elementos que favorecen la presencia del mosco y el enemigo a vencer es precisamente el mosco “y habitualmente los criaderos de las personas que se contagiaron están en casa, salvo los casos importados, que son aproximadamente la mitad porque el mosquito se reproduce en charquitos de agua limpia”.

Díaz Martínez recordó que por eso la recomendación es tapar, lavar, voltear los elementos que puedan tener agua residual para que la mosquita hembra que pone los huevecillos pueda ser eliminada y así no se tendrá el agente vector transmisor de la enfermedad.

No obstante, dijo que, ante la presencia de signos, de manera inmediata hay que acudir al servicio médico, cuando se tenga fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de ojos, no se deben esperar, porque actualmente hay dengue en todo el país y Guanajuato no ha sido la excepción, porque ya se ha convertido en una enfermedad endémica.

El Secretario de Salud apuntó que sí se cuenta con una vacuna contra el dengue en las zonas endémicas en donde tienen incluso los cuatro tipos de virus circulantes y mortalidad y aquí no hay mortalidad en el Estado de Guanajuato.

Dijo que algunos infectólogos privados venden la vacuna, pero no existe una política pública en el país para que en el Estado de Guanajuato se tenga que vacunar a las personas contra el dengue.

Y aunque se puede realizar la fumigación, el titular de la Secretaría de Salud, señaló que esta acción puede matar a las abejas “y lo principal es eliminar los criaderos porque al nebulizar solamente se elimina al mosquito adulto que está volando, pero no resuelve definitivamente el problema”, finalizó.