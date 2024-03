La Familia Durán Vázquez lleva más de 50 años de tradición de agua de dolores

Desde hace más de 50 años, la familia Durán Vázquez adoptó la tradición de colocar un altar a la Virgen de Dolores, así como regalar agua de dolores a sus vecinos y gente en general en la zona centro; una costumbre apegada a la fe católica que se busca mantener y fomentar generación tras generación.



“Esta es una tradición que venimos siguiendo desde mis abuelos, y mis papás y ahora estoy con mi hermana, mis hijas y mis sobrinos; nosotros le ponemos naranja, sandía, melón, piña, fresa, plátano, lechuga, jamaica. Aunque en otras partes me han dicho que le ponen cacahuate, pero aquí con mi familia es seguir con la tradición de hacerla de la manera típica”, explicó Soledad Vázquez Banda.



Esta tradición de regalar el agua de dolores ha sido heredado de generación en generación, siendo actualmente en la calle Matamoros con el numeral 300, Soledad Vázquez en compañía de sus hijas ha continuado con regalar esta agua de dolores, la cual fue creada en los tiempos cuaresmales, en donde se lleva a cabo la representación de la procesión de Cristo a su crucifixión.



“Mis hijas me siguen el juego, me apoyan en estas tradiciones, a veces tanto económico como moral porque ellas me ayudan repartiendo y acomodando el altar y todo lo que necesitamos para preparar toda la fruta y poder dar esta agua en este día”, explicó.



Esta agua es realizada con ingredientes frescos, en donde Soledad en compañía de sus hijas se da a los feligreses, vecinos y ciudadanos en general, siendo este el inicio de la Semana Santa.



“En mi altar tenemos la corona con la cual coronaron a dios nuestro señor y el látigo con el que lo golpearon así como la esponja y la lanza y los clavos, también tenemos las monedas con las que pagaron a la persona que lo vendió, los dados con los que jugaron para ver quién le iba a dar el golpe siguiente, el corazón con las siete dagas así como los cereales que van con este corazón, las banderas de diversos colores, las macetas de trigo y naranjas agrias que es parte de nuestra tradición e igual con la manzanilla”, explicó.



Para Soledad Vázquez Banda y su familia este es el inicio de la semana mayor, ahorita en este viernes de dolores y domingo de ramos previo a la Semana Santa.

