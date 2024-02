La 4T le quedó a deber a Guanajuato: Diego Sinhue

IRAPUATO, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Singue Rodríguez Vallejo, aseguró que la Cuarta Transformación le ha quedado a las y los guanajuatenses y dijo que uno de los más grandes errores fue haber politizado y partidizado tanto el apoyo como la relación del gobierno federal para con el estado.





Diego Singue Rodríguez dijo que el estado salió, pese a adversidades.





En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo un balance de lo que ha sido su sexenio y la relación con el gobierno federal, en donde el estado dejó de recibir el apoyo y los recursos que le correspondían en todo este periodo, pues estimó que son más de 40 mil millones de pesos federales los que no llegaron a la entidad.

“Yo creo que a los guanajuatenses en mucho (les ha quedado a deber la Cuarta Transformación), en recursos, en obra. Yo pregunto: en obra pública carretera, ¿cuántas obras han hecho? Sólo han hecho en la carretera federal 45 el puente de Comajilla, pero en Irapuato, por ejemplo, quien le está entrando a las obras federales somos nosotros, ahí está el puente de la comunidad La Soledad hecho con recurso estatal, ahora el puente del Inforum, pero también en otros municipios, como la carretera Salvatierra-Acámbaro, o la que estamos arreglando, la San Miguel-Dolores, infinidad de obras en carreteras federales, en donde le estamos metiendo nosotros la inversión, porque no le han metido un peso y anuncian que en este año van a quitar el recurso para mantenimiento carretero, cuando nosotros le estamos aumentando 800 millones para mantener nuestras carretera, entonces así no se puede y le han quedado a deber a los guanajuatenses, sin duda”, dijo el mandatario estatal.





El mandatario estatal dio entrevista exclusiva a OEM.





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que otro tema en el que la Cuarta Transformación le ha quedado a deber al estado es en lo referente a proyectos para garantizar agua al estado.

“Es un tema que yo he pugnado para que nos den el sí para los planes, acabo de tener otra reunión, va bien el tema, pero sí ya son muchos años y deberíamos tener ya ese convenio firmado, papelito habla, entonces tenemos que seguir trabajando en este sentido”.





“Nos fortalecimos ante los recortes”





El gobernador de Guanajuato dijo que tras los recortes federales que empezaron a tener, implementaron estrategias para paliar eso y una de ellas fue la de fortalecer la recaudación propia, la cual creció de 8 a 15% de 2019 a la fecha.









“Cuando yo llegué, el estado recaudaba de los ingresos propios e impuestos estatales sólo seis mil millones y ahorita recaudamos alrededor de 16 mil millones, aumentamos en 10 mil millones la recaudación interna, eso es muchísimo para un sexenio, entonces fíjense lo que hemos ido creciendo, gracias a estas adversidades que se nos ha presentado con la 4T, que se juntó con la pandemia y con la crisis económica, pero hemos salido avantes”.





Lamenta politización del tema de seguridad





Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que desde las mañaneras, se partidizó la visión que se tiene de Guanajuato, en donde el tema de seguridad fue el tema toral para el golpeteo político.









“Yo creo que tiene un gran sesgo político (la visión de Guanajuato desde las mañaneras), está usándose políticamente para un golpeteo partidista, que es lo que no se vale, porque aquí también hay una Fiscalía General de la República y también tendría que juzgarse a la luz de los hechos que suceden, no nada más una fiscalía local, hay fuerzas federales, fuerzas estatales y municipales, sin embargo, todo pareciera que es parte de un entramado político, porque se acercan las campañas y sabemos cómo son, cada quien busca sacar raja política y hacer leña del árbol caído y eso da tristeza y eso es lo que a los ciudadanos los tiene hartos, porque los ciudadanos no quieren ver a los políticos pelearse, los ciudadanos quieren ver cómo me resuelves mi problema y Guanajuato siempre ha tenido la disposición de trabajar en equipo”.





“Yo respeto al Presidente”





El gobernador de Guanajuato reconoció que ha tenido diferencias con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien incluso ha dicho que el mandatario estatal le parece un buen político y una persona honesta.









Al respecto, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo refirió que han encontrado coincidencias y eso ha permitido avanzar en varios temas, pero en otras ha habido diferencias, pero éstas se han respetado.

“Tenemos una relación muy respetuosa, la verdad es que desde el inicio ha sido una relación de respeto, hay muchas cosas en las que no coincidimos y las hablamos y las discutimos y hay otras cosas en las que sí coincidimos y es en esos puntos de coincidencia en donde hemos podido avanzar en muchas cosas.

“Yo respeto al presidente López Obrador, como nuestro presidente de México y yo quiero que le vaya bien, porque tonto sería que quisiera que le fuera mal al presidente, porque le iría mal a México; sin embargo, también hay cosas en las que difiero, como en el tema de salud, por eso le dije: ‘presidente, deje que Guanajuato lleve su sistema de salud’ y tengo que reconocerle que ha respetado el acuerdo, porque ha estado mandando el recurso que se requiere para salud año con año, sin problema, reconozco que ha sido un hombre que le ha cumplido a Guanajuato en enviar el recurso para la salud, pero que en otros rubros no nos ha mandado recursos, que ha habido golpeteo político, también es cierto, pero soy respetuoso del presidente, porque creo que hay que respetar al presidente, haya votado o no por él, sea de mi partido o no, pero hay que respetar a las instituciones y coadyuvar a que le vaya bien al país”.









Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que a pesar de que hace unos días rindió su sexto y último informe de gobierno, eso no significa que su sexenio ya terminó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Al contrario, vamos a cerrar fuerte y yo di mi palabra, porque cuando fui regidor dejé el cargo a medias para irme de diputado y cuando fui diputado, no concluí para irme a la diputación federal, la diputación federal tampoco la concluí para irme a la Secretaría de Desarrollo Social y cuando fui electo gobernador, me preguntaron si iba a concluir y les dije que hasta el último día iba a trabajar por Guanajuato y así lo haré, así que todavía queda mucho por trabajar y cerraremos el sexenio igual de fuerte y pujantes que como cuando empezamos”.