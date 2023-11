Invitan a unirte a los Guardias Penitenciarios, aquí te decimos cómo

León, Gto. - Con un sueldo bruto de 26 mil 865.94 mensuales en Zona Centro de la ciudad hay módulos de información para unirte y formar parte del equipo de Guardias Penitenciarios.

La Dirección General del Sistema Penitenciario busca personal para laborar en los Centros de Reinserción y Prevención Social de Acámbaro, Celaya, Guanajuato capital, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel Allende y Valle de Santiago.

Las personas interesadas deben mantener el orden, seguridad y disciplina del Centro Penitenciario, además, salvaguardar la integridad física del personal externo y administrativo.

Reclutamiento:

La primera etapa es la recepción de documentos es de lunes a viernes de diez a dos de la tarde en los Cepreresos de cada municipio. Se realizará valoración médica. La segunda etapa se debe aprobar los procesos de evaluación de Confianza del Estado de Guanajuato.

La tercera etapa es aprobar el examen físico aplicado por formación en Seguridad Pública.

Los requisitos para definir a los seleccionados es cumplir con todas las etapas y evaluaciones del proceso de reclutamiento y selección, así como entregar la documentación requerida.

Requisitos:

El principal requisito es tener de 18 a 40 años de edad con una escolaridad mínima de secundaria con certificado, sexo masculino y femenino, así como estar apto física y mentalmente.

No padecer enfermedades crónicas degenerativas, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles sin tener otra nacionalidad.

Observar buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso a proceso penal. En caso de haber o no pertenecido a una corporación policial deberá no estar suspendido o inhabilitado ni haber sido cesado o removido del cargo, asimismo, no encontrarse sujeto a procedimientos de responsabilidad y haber aprobado el examen de Control y Confianza del Estado de Guanajuato.

Debes tener acreditado el Servicio Militar Nacional (sólo hombres), no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares. Aprobar el concurso de ingreso.