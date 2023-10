El 71% de la derrama económica se registra fuera de Salamanca

La Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en Salamanca, estará llevando a cabo diversos eventos en los últimos dos meses del año, para mejorar la economía del municipio, ya que el 71% de la derrama económica se presenta en otros municipios de la entidad.

“Los comerciantes se están preparando para ofertar artículos que la gente compra o quiere, esto va cambiando, la economía es constante y se están preparando por medio de una plática con ellos para que vayan a la vanguardia en ofertar productos que la gente está consumiendo; ha sido difícil porque a través de los años los salmantinos van y consumen a otros municipios e incluso a los estados vecinos, necesitamos que la sociedad consuma en la ciudad; hasta el último reporte que nos proporcionó Desarrollo Económico Sustentable es que el 71% está fuera del municipio de Salamanca, de acuerdo al cierre del año 2022, es algo muy alto y triste escuchar estas cifras”, explicó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Salamanca (CANACO) en Salamanca, Oscar Macías Jasso.

Durante el periodo de noviembre, el presidente de CANACO, señaló que estarán llevando a cabo eventos al igual que en el mes de diciembre.

“Gracias al apoyo de las autoridades municipales; después de la pandemia hemos estado trabajando con los comerciantes para reactivar la economía, la pandemia nos dejó grandes aprendizajes porque nos dejó una nueva forma de hacer negocio y ser más eficientes. Me siento contento por poder reactivar el comercio; en lo que va del año pasado a este no hemos tenido números negativos, cada mes hemos tenido un crecimiento, quizá no en el porcentaje que queramos, pero ha ido creciendo el porcentaje”, señaló.

Macías Jasso, comentó que durante los últimos meses se han ido presentando una gran respuesta y economía en los comercios que se encuentran afiliados a CANACO.

“Dentro de nuestro programa que tenemos cae también el buen fin en donde todos los comerciantes también se están preparando para dar ofertas, promociones y descuentos para que todo lo que ellos ofrecen sean reales y esta es la finalidad y el beneficio sea directo a toda la sociedad; actualmente tenemos alrededor de mil 687 comercios afiliados en CANACO; en esta ocasión lo quisimos empatar porque es cuando hay más movimiento y aprovechar para poder traerles un beneficio real”, dijo.

Realizarán una caravana comercial el 10 de noviembre por las principales calles de la ciudad, así como una expocanaco, la cual se podrá realizar en los últimos días del mes de noviembre, además de llevar a cabo una expomoda. El representante de CANACO en Salamanca, externó que esto se debe para que los ingreso se queden en el municipio.

“Estamos trabajando en ello y con fuertes resultados, hoy tenemos nuevos afiliados a CANACO y afortunadamente no hemos tenido cierres; por ello estaremos realizando una serie de actividades para reactivar el comercio y dejar una derrama en el municipio y darles a los salmantinos que sepan que hay eventos, y dónde comprar”, finalizó.