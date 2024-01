Invertirán 20MDP adicionales al Programa de obra pública capitalino

GUANAJUATO, Gto. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, anunció que invertirán 20 millones adicionales al Programa de Obra Pública de 2024.

Dijo que este recurso provendrá de los remanentes del año pasado, y entre las acciones se contempla construir espacios para las unidades especialidades de la policía.





Usarán remanentes de 2023 para esas acciones.





“Platicaba con la tesorera y dijo que había remanentes, dinero que no se gastó en 2023, sobró del capítulo mil, inversiones, cuentas de banco, en fin excedentes, en total son como 40 millones y le pregunté qué podemos hacer y una parte será para cubrir el Programa de Obra Pública, el cual ya conozco porque yo lo hice junto con la dirección”.

Detalló que, entre las acciones a realizar, se hará un edificio atrás de La Colmena para la policía de Tránsito municipal, destinando cuatro millones de pesos. También una inversión similar para un edificio para la Policía Rural, la Policía Ambiental, el K9 y la Policía Montada que se ubicará atrás del Centro Colibrí.

También se construirá una cancha de futbol rápido y un Skate Park en la zona de La Venda, donde antes estaba el mercado del Carrizo.

Aclaró que se busca un nuevo espacio para una cancha similar en el Cerro del Cuarto, pues el espacio contemplado es de la Cooperativa Minera Santa Fe y no del gobierno del estado. También se intervendrán ocho callejones.





Contarán con edificio para la Policía de Tránsito y otras unidades.





“Otra cancha en Las Lamas del Cerro del Cuarto, se investigó de quién es propiedad y resulta que es de la Cooperativa Minera Santa Fe, no podemos firmar comodato con ellos porque no se puede, pensábamos que era de gobierno del estado, pero no, no habrá canchas ahí, buscamos una zona aledaña al Cerro del Cuarto un terreno para tener la cancha de futbol rápido que tenga luz y esté enmallada”.

Recalcó que el POP se dividirá en dos, es decir, que en próximos días se estará poniendo a consideración del Ayuntamiento la primera parte para comenzar a la brevedad con esas acciones.

“Saldrá en próximos días el primer paquete de obra pública, el mismo a diferencia de otros años se dividirá, pues la otra parte será hasta que sepamos cuando se coinvertirá con la secretaría de Desarrollo Social y Humano”, concluyó.