Inversión de 100 MDP para perforación de nuevos pozos

GUANAJUATO, Gto. – Con una inversión estatal de 100 millones de pesos que se buscan ejercer este mismo año para la perforación de pozos en diferentes puntos de la entidad permitirá el abastecimiento de agua potable y hacer frente a la contingencia que se tendrá en el primer semestre de 2024, informó el director general de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato, Francisco García León.

Te Puede Intreresar: Ampliarán cinco rutas aéreas nuevas





Además, en entrevista para la OEM, en un mes comenzarán a realizarse obras en la zona sur del municipio de Guanajuato para generar fuentes de abastecimiento y se exploran algunos puntos para dotar del servicio a la población.

Dijo que esta inversión también alcanzará a la capital del estado, porque actualmente ya no se suministra a la ciudad del vital líquido de las presas de Esperanza, Soledad y de Mata que se encuentran en muy bajos niveles.





El estado invertirá cien millones de pesos para la perforación de nuevos pozos ante la falta de lluvias que mantienen las presas en bajos niveles.





“Tenemos esa vicisitud, tuvimos lluvias muy bajas en todo el estado, pero particularmente en el norte y centro del estado donde estamos padeciendo, “esto hace que hagamos algunas inversiones que se arrancarán en máximo un mes.

Aquí en la ciudad de Guanajuato, dijo, donde se requiere más agua es en la zona norte “entonces estaremos viendo la forma de hacer llegar el agua a la zona norte y estamos explorando algunos otros puntos, recordemos que los acuíferos son nuestras reservas de agua, son nuestros depósitos, nuestros ahorros y vamos a tener que explorar algunos puntos, no explorados anteriormente para ver si podemos encontrar algún volumen de agua que pueda abastecer la esa zona del municipio”.





El próximo mes se iniciarán las obras en la zona sur de esta ciudad de Guanajuato, adelantó el titular de la CEAG, Francisco García León.





Por ello, el funcionario estatal manifestó que se tendrá que echar mano de las aguas subterráneas en la medida de las posibilidades que existan para poder tratar de poder tener el volumen básico indispensable para el consumo humano.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este año ya se tuvo un fondo contingente para perforaciones y se tienen once pozos que pondrán en marcha en las próximas semanas, con el equipamiento, principalmente en la zona norte del estado, y uno en el municipio de Acámbaro.





Nivel de pozos a la baja





De igual forma, el titular de la CEAG, admitió que el nivel de los pozos se ha reducido, “es normal que en época de estiaje y sobre todo que no tuvimos la lluvia suficiente, los pozos vayan un poco a la baja y estamos haciendo los análisis correspondientes para determinar el nivel óptimo para que las bombas no se quemen, aunque se tienen mecanismos de protección, pero la idea es que tengan ese nivel dinámico de bombeo, no obstante que no se tuvieron las precipitaciones necesarias”, finalizó.