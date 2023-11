Invasión de ciclovías es un peligro para los usuarios

La invasión de espacios para circulación de ciclistas representa un peligro para este sector, por lo que usuarios piden se delimiten los espacios correspondientes a las vialidades de las calles Obregón y Comunicación Norte, lo que puede ayudar a reducir el número de incidentes viales.

“Es un caos que siempre esté obstruida la ciclovía, lo que representa un riesgo para nosotros que usamos la bicicleta como medio de transporte porque esto nos orilla a irnos por la zona de vehículos corriendo el riesgo de que nos ocurra un accidente”, comentó el ciclista Juan Ramírez.

Estos hechos se hacen más notorios sobre la avenida Comunicación Norte en la zona sur del municipio de Salamanca, en donde a pesar de estar delimitada esta zona, los conductores no respetan estos espacios designados para los usuarios de bicicletas, poniendo en riesgo la integridad de los que por ahí circulan.

“Es un peligro porque en esta parte de la calle pasa el transporte público y al menos para mi como persona adulta el que se estacionen en esta parte de la ciclovía es peligroso porque por la inconsciencia de la gente, nos puede ocurrir algo; yo utilizo mucho esta calle para ir a la tienda y no falta uno o dos vehículos que se encuentren estacionados en la zona. Uno les comenta que ese no es espacio para que se estacionen pero parece no importarles y se molestan por la sugerencia que uno les hace”, señaló.

Otra de las problemáticas que se registran en las ciclovías es la falta de delimitación de la misma, ya que al no contar con ella, los conductores toman parte de ello poniendo en riesgo la integridad de los conductores. Este caso se presenta en la calle Álvaro Obregón en el tramo de la calle Paseo Río Lerma hasta la calle Revolución.

Ante tal problemática, los ciclistas piden que se delimiten las ciclovías o en su defecto aplicar alguna sanción a los conductores que obstruyan estos espacios destinados para ellos.