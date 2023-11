Pide Diego Sinhue a universidades escuchar a dónde va el mundo e innovar con carreras

León, Gto.- Durante la inauguración de la Convención Nacional CANIETI 2023, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió a las universidades que generen carreras especializadas en las nueva tendencias mundiales como la electromovilidad, “escuchen a donde va el mundo”, dijo durante su discurso.

Esta convención empresarial pretende desarrollar alianzas y estrategias para impulsar el crecimiento económico y beneficiar a los usuarios finales de bienes y servicios y ante este sector, el mandatario estatal exhortó a que incluyan a los rectores de las universidades a estos eventos para que escuchen las necesidades de la industria.

Además dijo que tampoco es ético que las universidades hagan “títulos como tortillas” cuando en un futuro esas carreras no van a servir.

“Tienen que entender hacia dónde va el punto, hoy el mundo está demandando ciertos profesionistas y que tampoco es ético de estas escuelas privadas, decir: 'hago títulos como tortillas y estoy dándoles educación de calidad de jóvenes´, sí educación de calidad, pero no en algo que van a necesitar y les va a servir porque el mundo cambia rapidísimo”, dijo.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) nació en 1935 como la Asociación de Distribuidores de Radio del Distrito Federal A.C. Y representa a los sectores electrónicos, de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información para consolidarlos, desarrollarlos e impulsar su competitividad.

La cámara se conforma por más de 1 mil empresas afiliadas que contribuyen con más del 7% del PIB nacional, aporta más del 30% de la inversión extranjera directa manufacturera y emplea aproximadamente a 1 millón de personas de forma directa y 2.5 millones de forma indirecta.

Ante esto, el gobernador de Guanajuato comentó que en el estado hay 189 universidades tanto públicas como privadas lo que genera un gran potencial para que la entidad esté a la vanguardia.

“Si no actualizamos el tema educativo no vamos a avanzar a la ciudad que decimos que necesitamos avanzar y queremos hacer los cambios desde arriba, pero no estamos previéndolos desde abajo, entonces mi reflexión con ustedes es: involucren a las universidades en estos eventos, páguenles el desayuno 'véngase rector, aquí estamos bien organizados'”, agregó.

Dentro de la convención se abordarán temas como: Las Tecnologías de la Información como motor del mundo; Inteligencia Artificial: Oportunidades para agilizar el modelo empresarial y las actividades del mundo en un entorno ético y seguro, entre otros.

Como parte de las actividades el mandatario estatal habló de la propuesta de la Agenda Digital 2050 y cómo establece los principios de una política pública digital que permita la mejora en las condiciones de bienestar para las y los guanajuatenses a través de la conectividad, adopción y transformación digital en la geografía total de la entidad.

La Agenda Digital de Guanajuato es una iniciativa de gobierno que se instrumenta a través de tres ejes clave.

“Queremos un Guanajuato en donde exista conectividad digital, capacidad y disponibilidad. Donde los ciudadanos accedan a servicios digitales. Donde siga más vivo que nunca nuestro ecosistema que forma el Valle de la Mentefactura. Y ese Guanajuato del futuro lo estamos construyendo hoy”, concluyó el Gobernador.

La Convención Nacional CANIETI 2023 durará dos días, y tendrá ponencias, paneles, networking y conferencias magistrales, con más de 40 panelistas expertos en la industria, que hablarán de regulación adecuada y alcances de la Ciberseguridad en un entorno globalizado; Conectividad para un México digital y competitividad en la Industria 4.0; y Oportunidades y desafíos del Nearshoring, los Semiconductores y las cadenas globales de suministro en México.