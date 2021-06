Inmunidad de rebaño, lejos aún

México está cada vez más lejos de lograr la inmunidad colectiva, pues aunque cada vez más personas están siendo vacunadas y otras más han logrado generar anticuerpos tras haberse recuperado de la Covid-19, los contagios provocados por las nuevas variantes serán la causa por la que se tardará más en lograr esa inmunidad de rebaño que se busca.

Así lo expuso el infectólogo mexicano Alejandro Macías Hernández, quien dijo que en un principio, cuando sólo era la cepa china la que había en el mundo, se estimaba que debido al R0 del virus, que es el ritmo con el que se reproduce un virus, una bacteria o un patógeno, ésta provocaba que una persona que tenía la Covid-19 podía contagiar a otras dos más.

No obstante, el excomisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza explicó que cuando el virus llegó a Europa sufrió mutaciones y llegó a lo que se conoce la variante inglesa o variante alfa, que a su vez ya no contagió a dos personas sino a tres y entonces la inmunidad incrementó a que debería vacunarse o protegerse a 66% de las personas para lograr esa inmunidad de rebaño.

“Ese es un fenómeno que hemos visto en casi cualquier país en donde entran las variantes, que las variantes originales o la variante fundacional es sustituida por la nueva variante que tiene ventajas porque se transmite con más facilidad, entonces en donde quiera que ha entrado la variante alfa ha sustituido a las variantes circulantes, pero incrementa la capacidad de transmisión, de manera que la variante alfa sustituye a las variantes que están circulando, de hecho en México eso es lo que preocupa en este omento que está entrando la variante alfa en varios lugares de la república y que muy probablemente va a sustituir a las variables que están”, explicó.

Sin embargo, no todo queda ahí: con la aparición de más variantes va incrementando lo contagioso de éstas, como la variante Delta o la proveniente dela India, que tiene la capacidad de que una persona contagiada puede transmitir el virus hasta a seis personas, con lo cual el porcentaje de inmunidad también aumenta.

En México apenas se ha vacunado a alrededor de 14.4% de la población

“Y aunque vamos avanzando en vacunacion y pareciera que esa inmunidad de rebaño se nos aleja cada vez más, un poco como en la paradoja de Aquiles y la Tortuga, que cada vez la vemos más cerca y aún está lejos.

“(…) Otra vez la inmunidad de rebaño se nos está alejando, cada vez vacunamos más, cada vez tenemos gente que se alivió y tenemos más gente protegida, pero cada vez se nos aleja más la inmunidad de rebaño y eso ya nos tiene que dejar una lección: quizá nunca alcancemos la inmunidad de rebaño, quizá lo que vamos a llegar a tener es un virus contenido, un virus que nos deje hacer nuestras cosas, que no nos derrumbe las instituciones, un virus con el que tengamos que coexistir, pero si este virus, como parece, no se va a ir, este virus va a acabar infectando a prácticamente todos los que no se vacunaron”.

Por ello, Alejandro Macías recomendó a las personas a que se vacunen cuando las dosis estén disponibles en su ciudad, pues aunque en un dado momento por las mutaciones del virus puede generar otros más contagiosos, es mejor recibir el virus con algún grado de protección a recibirlo sin ningún anticuerpo y con la peligrosidad que ello implica.

En México han sido vacunadas alrededor de 18.5 millones de personas, equivalente apenas al 14.4% de la población y actualmente se requiere tener protegida a 80% de los habitantes del país para por lo menos pensar en una inmunidad colectiva.