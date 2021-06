Mueren 27 de Covid; estaban vacunados

En Guanajuato, 27 personas que estaban vacunadas contra la Covid-19 se contagiaron de la enfermedad e incluso perdieron la vida.













Así lo informó la jefa estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, quien dijo que por esta situación las personas no se deben confiar ni tampoco bajar la guardia, pues el estar vacunados no significa que no puedan adquirir la enfermedad y esto ya quedó demostrado, pues son 253 los guanajuatenses que se han contagiado y de ellos 27 han perdido la vida.

“Esto es un llamado a la población y que no se confíen de que ya me vacuné, de que puedo dejar otra vez las medidas de prevención o ya puedo organizar la fiesta o ya puedo organizar la reunión de trabajo, no nos confiemos, tenemos estos casos que se han confirmado a Covid y que tenían el antecedente de vacunación”, dijo durante la rueda de prensa para dar a conocer el panorama de la Covid-19 en el estado.

“Para tener una inmunidad más o menos deseable tienen que pasar tres semanas a partir de que se completa el esquema de vacunación, entonces no es momento de bajar la guardia”.

Fátima Melchor Márquez | Jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Fátima Melchor Márquez informó que de las 253 personas de Guanajuato que se ha documentado que se han contagiado a pesar de estar vacunadas, 156 de ellas apenas tenían la primera dosis y 79 más ya tenían sus dos dosis.

Sin embargo, explicó que en el caso de las 79 personas que tenían su segunda dosis, se detectó que se contagiaron entre la primera y la segunda semana, después de recibir su última vacuna, por lo que aún no tenían la inmunidad completa.

“Para tener una inmunidad más o menos deseable tienen que pasar tres semanas a partir de que se completa el esquema de vacunación, entonces no es momento de bajar la guardia”, señaló.





Para el caso de las 27 personas que han fallecido, a pesar de estar vacunadas contra la Covid-19, 26 tenían sólo una vacuna, por lo que no tenían inmunidad suficiente aún, mientras que una tenía sus dos dosis, pero la segunda aún no le había hecho el efecto suficiente.





De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en Salamanca se tiene el registro de cinco personas que murieron por Covid-19, a pesar de estar vacunadas; le sigue Irapuato, con cuatro defunciones; León y San José Iturbide tienen tres defunciones cada uno, en tanto que Guanajuato capital, San Luis de la Paz y Valle de Santiago tienen dos personas que murieron, a pesar de haber recibido su biológico.

Además, en Celaya, Comonfort, Moroleón, Salvatierra, Uriangato y Yuriria también se ha presentado la muerte de una persona a causa de la Covid-19, a pesar de estar vacunada.





La Jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud resaltó que 81.5% de las personas que fallecieron por Covid-19, a pesar de estar vacunadas, tenían una comorbilidad. Además, informó que la mayoría de las personas que han muerto tenían entre 50 y 89 años, en donde la mayoría de ellas eran mujeres.

No obstante, Fátima Melchor Márquez llamó a las personas a acudir por sus vacunas cuando éstas estén disponibles en el estado, pues también se tiene documentado que el porcentaje de mortandad en personas protegidas es mayor que en la población que no tiene ninguna dosis.

Por ejemplo, en Guanajuato se han contagiado tres de cada 100 personas que tienen dos dosis aplicadas, nueve de cada 100 que tienen una sola dosis se han contagiado, en tanto que 36 de cada 100 personas que no están vacunadas se han contagiado por la enfermedad.