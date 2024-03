Inconforma a habitantes de Loquitos reubicación de pozo

Habitantes de la comunidad de Los Locos y Los Loquitos, no aceptaron la propuesta de perforación para la construcción de un pozo realizada por el gobierno municipal, debido a que ellos, ya contaban con la tramitación de otro espacio, lo que podría provocar un retraso de este proyecto, esto pues a la problemática de agua en esta zona desde hace 8 meses.

Desde hace meses atrás, María Ricardo Robles Rodríguez y Soledad Hernández Saucedo, representante de Comité de Agua Potable de ambas comunidades, se estuvieron moviendo para obtener los permisos de un predio ubicado en la calle Mariano Aguirre y arrancar con la perforación del pozo, la cual, también contaba con el respaldo del gobierno estatal, por lo que, esta decisión podría ocasionar que el proyecto nuevamente se retrase.

De acuerdo a la versión de los inconformados, el gobierno municipal terminó asignando otro lugar para la construcción de un pozo, una zona que es considerada conflictiva debido a que cuenta con diversos propietarios, lo que provocaría que se tuviera que empezar los trámites desde cero y esperar varios meses más para que la obra se pudiera concretar y contar con el vital liquido.

“Nos trajeron de aquí para allá y el cambio de lugar fue algo que hicieron a escondidas y nos molesta porque ni siquiera nos avisaron y no queremos echar este trámite para abajo, porque nos va a apoyar el gobierno estatal, si nos cambiamos perdemos la ayuda y todo por capricho del gobierno municipal que no nos dicen los motivos reales del cambio de predio, esto no solo significaría perder el apoyo que ya habíamos obtenido, sino también sería perder todo lo que hemos gastado como es tiempo y dinero en el caso de los estudios, cuyo costo aproximado fue de 11 mil pesos. Lo único que necesitamos es la firma del alcalde para comenzar con el proyecto, pero, no nos responden las llamadas”, explicó.

Por su parte, Alejandro Meneses Molina, director de Bienestar y Desarrollo Social, informó que, el primer terreno contemplado fue descartado debido a que la persona encargada Elizabeth Vázquez Martínez, decidió no firmar la documentación, lo que llevó a la dependencia a buscar una segunda opción, por ello, se comprometió a acelerar la tramitación en caso de que la comunidad lo acepte, ya que, el principal objetivo es que se dote de agua a las zonas que carecen del vital líquido.